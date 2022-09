Ιταλία - Exit polls: Νίκη της συμμαχίας Μελόνι-Σαλβίνι-Μπερλουσκόνι με 41% έως 45%

Μεγάλο προβάδισμα στον ακροδεξιό συνασπισμό των Τζόρτζια Μελόνι, Ματέο Σαλβίνι, Σίλβιο Μπερλουσκόνι και Μαουρίτσιο Λούπι, δίνουν τα exit polls που δόθηκαν στη δημοσιότητα μετά το κλείσιμο της κάλπης στις ιταλικές εκλογές. Ο δεξιός συνασπισμός λαμβάνει από 41-45% των ψήφων και η κεντροαριστερά περί το 28%.

Αναλυτικά, τα «Αδέλφια της Ιταλίας» λαμβάνουν το 22-26%% των ψήφων, το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα 17-21%, τα «Πέντε Αστέρια» 13,-17,5%, η Λέγκα 8,5 με 12,5% και το Φόρτσα Ιτάλια 6 με 8,5%.

Italy, Youtrend Instant poll for Sky:



Chamber of Deputies



CDX-ECR|ID|EPP: 42% (+5)

CSX-S&D|RE|LEFT|G/EFA|NI: 28% (+2)

M5S-NI: 16% (-17)

A/IV-RE: 7% (new)



+/- vs. 2018 election



Fieldwork: 25 September 2022

