Νιγηρία: Ευπρόσδεκτη η αμερικανική βοήθεια κατά της τρομοκρατίας

Η Νιγηρία θα καλωσορίσει την βοήθεια των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση ισλαμιστών ανταρτών αν γίνεται σεβαστή η εδαφική επικράτειά της, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος της προεδρίας της Νιγηρίας, μετά από την απειλή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη στρατιωτικής δράσης κατά της Δυτικοαφρικανικής χώρας, σχετικά με την αντιμετώπιση των Χριστιανών στο έδαφος της Νιγηρίας.

«Καλωσορίζουμε την αμερικανική βοήθεια αν αναγνωρίζει την εδαφική ακεραιότητά μας», δήλωσε ο Ντάνιελ Μπουάλα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Τραμπ απειλησε τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης λόγω «των δολοφονιών χριστιανών»

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Σάββατο ότι έχει ζητήσει από το Πεντάγωνο να προετοιμαστεί για πιθανή στρατιωτική δράση στη Νιγηρία εάν η νιγηριανή κυβέρνηση «συνεχίσει να επιτρέπει τη δολοφονία Χριστιανών».

Η αμερικανική κυβέρνηση θα σταματήσει επίσης αμέσως κάθε βοήθεια και συνδρομή προς τη Νιγηρία, έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ μπορεί «πολύ καλά να εισβάλουν τώρα σε αυτήν τη διασυρθείσα χώρα, ‘όπλα αναμμένα’, για να εξαλείψουν εντελώς τους ισλαμιστές τρομοκράτες που διαπράττουν αυτές τις φρικτές αποτρόπαιες πράξεις.»