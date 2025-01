Νετανιάχου υπέρ Μασκ: Έχει υποστηρίξει επανειλημμένα το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου έσπευσε την Πέμπτη (23/01) προς υπεράσπιση του Ίλον Μασκ, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να δηλώνει ότι ο δισεκατομμυριούχος «κακώς διασύρεται» για μια χειρονομία που έκανε στην τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία θεωρήθηκε από πολλούς ναζιστικός χαιρετισμός.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο άφησε πολλούς άναυδους τη Δευτέρα (20/01), κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Ουάσινγκτον αμέσως μετά την ορκωμοσία, κάνοντας - δυο φορές - χαιρετισμό που πολλοί εξέλαβαν ως «φασιστικό» ή «ναζιστικό», ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν βλέποντας απλώς μια «άγαρμπη χειρονομία».

Την Πέμπτη (23/01), σε ανάρτηση στο Χ, ο Νετανιάχου αποκάλεσε τον Μασκ «μεγάλο φίλο του Ισραήλ».

.@elonmusk is being falsely smeared.



Elon is a great friend of Israel. He visited Israel after the October 7 massacre in which Hamas terrorists committed the worst atrocity against the Jewish people since the Holocaust. He has since repeatedly and forcefully supported Israel’s… https://t.co/VkBptanDmp