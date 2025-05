Νετανιάχου: Τις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η κατασκευή ζωνών διανομής πρώτης βοήθειας στη Γάζα

Η κατασκευή των πρώτων ζωνών διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα θα ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες, αφού το Ισραήλ επέτρεψε την Τετάρτη την είσοδο 100 φορτηγών που μετέφεραν παιδικές τροφές και ιατρικό εξοπλισμό στον θύλακα, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ειδικότερα, σε μια βιντεοσκοπημένη δήλωση από το γραφείο του που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη (22/05), ο Νετανιάχου, μεταξύ άλλων δήλωσε ότι: «Τελικά, σκοπεύουμε να έχουμε μεγάλες ασφαλείς ζώνες στο νότιο τμήμα της Γάζας. Ο παλαιστινιακός πληθυσμός θα μετακινηθεί εκεί για την ασφάλειά του, ενώ εμείς θα διεξάγουμε μάχες σε άλλες ζώνες».

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



“Last night in Washington something horrific happened.

A brutal terrorist shot in cold blood a young beautiful couple – Yaron Lischinsky and Sara Milgrim.



