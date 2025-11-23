Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς για παραβιάσεις της εκεχειρίας, δηλώνει ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην έναρξη της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Συνεχίζουμε να πλήττουμε την τρομοκρατία σε πολλά μέτωπα», σημειώνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Αυτό το Σαββατοκύριακο οι IDF έπληξαν τον Λίβανο, και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να αποτρέψουμε τη Χεζμπολάχ από το να ανακτήσει τη δυνατότητα να μας απειλεί», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία εξαπέλυσε το Σάββατο το απόγευμα ένα κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο, και χωριστά ανακοίνωσε ότι σκότωσε δύο μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης σε επιθέσεις με drones στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου σημειώνει ότι το Ισραήλ ακολουθεί παρόμοια στρατηγική και στη Λωρίδα της Γάζας.

«Από τότε που ξεκίνησε η εκεχειρία», συνεχίζει, «η Χαμάς δεν έχει σταματήσει να την παραβιάζει και ενεργούμε αναλόγως. Υπήρξαν αρκετές απόπειρες εκ μέρους τους να διεισδύσουν στο έδαφός μας πέρα από την Κίτρινη Γραμμή και να βλάψουν τους στρατιώτες μας. Τις ματαιώσαμε αποφασιστικά, και απαντήσαμε επιβάλλοντας πολύ βαρύ τίμημα. Πολλοί τρομοκράτες εξουδετερώθηκαν και άλλοι συνελήφθησαν από τα τούνελ στη Ράφα».

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα το Σάββατο, αφού Παλαιστίνιος ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατευμάτων στο νότιο τμήμα του θύλακα. Σύμφωνα με το γραφείο του Νετανιάχου, πέντε ανώτερα στελέχη της Χαμάς σκοτώθηκαν στις επιδρομές.

Ο Νετανιάχου απορρίπτει επίσης την κριτική ότι κρίσιμες αποφάσεις για τη Γάζα περνούν μέσα από την Ουάσιγκτον.

«Όλες αυτές οι συζητήσεις ότι ‘πρέπει να πάρουμε έγκριση’ από αυτό ή εκείνο το μέρος είναι απλώς ένα ολοκληρωτικό ψέμα», υποστηρίζει.

«Δρούμε χωρίς να βασιζόμαστε σε κανέναν. Οι άμεσες ενέργειες για την αποτροπή επιθέσεων πραγματοποιούνται αυτόματα από τις IDF. Όσο για τις απαντήσεις — περνούν από τον υπουργό Άμυνας και τελικά έρχονται σε μένα, και αποφασίζουμε ανεξάρτητα από οποιονδήποτε εξωτερικό παράγοντα, όπως πρέπει.»