Την έντονη αντίδραση της Ισραηλινής πολιτικής ηγεσίας προκαλεί η απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που διέταξε τη χώρα να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα. Έκτακτη σύσκεψη συγκάλεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με την Jerusalem Post ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, τα μέλη της Κνεσέτ και οι εβραϊκές οργανώσεις σε όλο τον κόσμο εξέφρασαν το σοκ και την απογοήτευσή τους μετά την απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) την Παρασκευή, που απαιτεί από τις IDF να σταματήσουν όλες τις επιχειρήσεις στη Ράφα.

Απαντώντας σε αυτή την απόφαση, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας είπε: «Η άσχετη εντολή του αντισημιτικού δικαστηρίου της Χάγης πρέπει να έχει μόνο μία απάντηση: την κατάληψη της Ράφα, την αύξηση της στρατιωτικής πίεσης και την πλήρη καταστροφή της Χαμάς - μέχρι η πλήρης νίκη στον πόλεμο επιτυγχάνεται».

Από την πλευρά του ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ, δήλωσε ότι «το ότι οι Εβραίοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά δεν είναι μια νέα ιστορία, αλλά μια ιστορία άνω των 2.000 ετών που βασίζεται στο αρχαίο μίσος».

Όπως είπε, «κάθε χρόνο, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εγκρίνει περισσότερα ψηφίσματα κατά του Ισραήλ, όλα αυτά σε συνδυασμό με τις άλλες χώρες του κόσμου» και πρόσθεσε πως «αυτό που έκανε ο εισαγγελέας του ΔΠΔ θα τροφοδοτήσει τις πυρκαγιές του αντισημιτισμού, που μαίνεται σε όλο τον κόσμο, επειδή οι άνθρωποι θα υποθέσουν ότι οι κατηγορίες έχουν βάρος».

«Αλλά οι κατηγορίες είναι εντελώς ψευδείς και ο εισαγγελέας δεν μπήκε καν στον κόπο να μάθει τα γεγονότα», σημείωσε.

Ο υπουργός Πολέμου του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ, δήλωσε ότι το χώρα του θα συνεχίσει τον «δίκαιο και αναγκαίο» πόλεμο κατά της Χαμάς για να επιστρέψει τους ομήρους της και να διασφαλίσει την ασφάλειά της. «Το κράτος του Ισραήλ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να μάχεται για να επιστρέψει τους ομήρους του και να υπόσχεται την ασφάλεια των πολιτών του - όπου και όποτε είναι απαραίτητο - συμπεριλαμβανομένης της Ράφα», ανέφερε σε δήλωσή του.

Είπε ότι το Ισραήλ θα λειτουργήσει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προστατεύοντας παράλληλα στον καλύτερο δυνατό βαθμό τον άμαχο πληθυσμό.

Ο υπουργός Οικονομικών της ισραηλινής κυβέρνησης Μπεζαλέλ Σμότριχ δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν θα αποδεχτεί την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ), που διατάσσει το κράτος να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Ράφα.

Ο Σμότριχ, ηγέτης ενός από τα θρησκευτικά κόμματα που συμμετέχουν στην κυβέρνηση συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποστήριξε ότι η απαίτηση από το Ισραήλ να σταματήσει τον πόλεμο κατά της Χαμάς ισοδυναμεί με απαίτηση από το Ισραήλ να αποφασίσει να πάψει να υπάρχει. «Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει με αυτή», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαϊρ Λαπίντ καταδίκασε την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου, υπογραμμίζοντας ότι το Δικαστήριο δεν συνέδεσε την απαίτησή του για τερματισμό των συγκρούσεων με την απαίτηση να απελευθερωθούν οι Ισραηλινοί όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Λαπίντ, σφοδρός επικριτής του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η αποτυχία του Δικαστηρίου να συνδέσει τα δύο ζητήματα είναι «μια ηθική κατάρρευση και μια ηθική καταστροφή».

Hamas is holding 125 hostages, presumably many in Rafah. The ICJ has just told Israel it’s not allowed to try to save them and must relinquish military leverage. This is not justice. This is a travesty of justice.