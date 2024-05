Διεθνές Δικαστήριο: Διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεση στη Ράφα

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει τη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα, να ανοίξει το πέρασμα για να εξασφαλιστεί η είσοδος της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Παράλληλα, έδωσε εντολή το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο στη Γάζα σε ερευνητές και αποστολές διερεύνησης γεγονότων, και να πραγματοποιήσει έκθεση στο δικαστήριο εντός ενός μηνός, σχετικά με την πρόοδό του στην εφαρμογή των μέτρων αυτών.

Η απόφαση έρχεται μετά από το αίτημα της Νότιας Αφρικής που ζήτησε έκτακτα μέτρα κατά του Ισραήλ.

BREAKING :



Happening now.



The International Court of Justice (ICJ) rules that “Israel must immediately halt its military offensive in Rafah”.pic.twitter.com/HigRIHajYg