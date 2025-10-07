Νετανιάχου για την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου 2023: Προσπάθησαν, αλλά δεν μας τσάκισαν

Με αφορμή τη διετή επέτειο της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανάρτησή του δεσμεύτηκε να «συνεχίσει να ενεργεί με κάθε τρόπο για να επαναφέρει όλους τους ομήρους - τόσο τους ζωντανούς όσο και όσους σκοτώθηκαν».

«Οι αιμοδιψείς εχθροί μας μάς χτύπησαν σκληρά, αλλά δεν μας έσπασαν», ήταν τα πρώτα του σχόλια για την επέτειο της σφαγής από τη Χαμάς, στην οποία δολοφονήθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι. «Σύντομα ανακάλυψαν την τεράστια δύναμη του λαού του Ισραήλ», είπε.

«Οι στρατιώτες και οι διοικητές μας αντεπιτίθενται με πλήρη ισχύ σε όσους επιδιώκουν το κακό μας, σε κάθε μέτωπο, κοντά και μακριά», πρόσθεσε και συνέχισε: «Όποιος σηκώσει χέρι εναντίον μας δέχεται πρωτοφανή, συντριπτικά χτυπήματα».

Ο Νετανιάχου σημείωσε ότι το Ισραήλ «έχει σπάσει τον ιρανικό άξονα. Μαζί έχουμε αλλάξει το πρόσωπο της Μέσης Ανατολής. Μαζί θα εγγυηθούμε την αιωνιότητα του Ισραήλ».

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη εντατικές συνομιλίες στην Αίγυπτο για πιθανή απελευθέρωση ομήρων και συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται «σε ημέρες ιστορικής απόφασης».

«Θα συνεχίσουμε να ενεργούμε για να επιτύχουμε όλους τους στόχους του πολέμου», υποσχέθηκε, θέτοντας τους στόχους που είναι: «η επιστροφή όλων των ομήρων μας, η εξάλειψη της κυριαρχίας της Χαμάς και η διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα αποτελέσει ποτέ ξανά απειλή για το Ισραήλ».

«Η σύζυγός μου κι εγώ σκύβουμε τα κεφάλια μας στη μνήμη των πεσόντων μας, η εικόνα των οποίων θα μείνει για πάντα χαραγμένη στις καρδιές μας», σημείωσε και κατέληξε: «Αγκαλιάζουμε με αγάπη τις θλιμμένες οικογένειες και ευχόμαστε πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες, στο σώμα και στην ψυχή».