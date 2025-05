Νετανιάχου: Οι IDF εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη Μοχάμεντ Σινουάρ

Την εξουδετέρωση του επικεφαλής τρομοκράτη της Χαμάς στη Γάζα, Μοχάμεντ Σινουάρ από τις IDF ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του στην Κνεσέτ την Τετάρτη (28/05).

Όπως αναφέρει το Reuters, ο Μοχάμεντ Σινουάρ, ένας από τους πλέον καταζητούμενους και νεότερος αδελφός του αποθανόντος επικεφαλής της οργάνωσης, Γιαχία Σινουάρ, ανήλθε στην κορυφή της τρομοκρατικής οργάνωσης πέρυσι, αφού ο στρατός του Ισραήλ εξουδετέρωσε τον αδελφό του.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γιαχία Σινουάρ σχεδίασε την επίθεση κατά του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 που προκάλεσε τον πόλεμο και αργότερα έγινε επικεφαλής της Χαμάς, αφού εξουδετερώθηκε ο προκάτοχός του Ισμαήλ Χανίγια στο Ιράν.

Σε ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ο Νετανιάχου δήλωσε: «Στους πολέμους του Ισραήλ, ποτέ δεν έχουν επιτευχθεί τόσα πολλά σε τόσα μέτωπα».

🎯 🎯 🎯 PM Netanyahu speaking at the Knesset this afternoon: "We have eliminated Mohammed Deif, Yahya Sinwar, and Mohammed Sinwar." pic.twitter.com/3iXKHPM8F4