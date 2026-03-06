Νετανιάχου: Ο αγώνας κατά του Ιράν θα ενταθεί

Κατά την επίσκεψή του στον τόπο πρόσκρουσης ιρανικού πυραύλου στη Μπερ Σεβά, ο Μπεντιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ προτίθεται να εντείνει τον αγώνα του κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ.

«Χτυπάμε τον εχθρό, την ηγεσία του, το καταπιεστικό καθεστώς του και διάφορους στόχους, μεταξύ άλλων και στο Λίβανο. Έχουμε την αποφασιστικότητα, την πρωτοβουλία και την ευρηματικότητα που ο εχθρός θα ανακαλύψει ακόμη πιο έντονα», δήλωσε ο Νετανιάχου, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

«Είμαστε σε καλό δρόμο για την ολοκλήρωση όλων των αποστολών μας», πρόσθεσε, καθώς η αμερικανο-ισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν πλησιάζει την πρώτη εβδομάδα.

