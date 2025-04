Νετανιάχου: Η Χαμάς θα εξακολουθήσει να υφίσταται το ένα πλήγμα μετά το άλλο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ επισκέφθηκε σήμερα το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, συνοδευόμενος από τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, τον αρχηγό του γενικού επιτελείου των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζάμιρ και άλλους αξιωματούχους, όπως έγινε γνωστό από το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Απευθυνόμενος σε «ηρωικούς» – όπως είπε – στρατιώτες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις εναντίον της Χαμάς, ο Νετανιάχου τους διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ εξακολουθεί να επιδιώκει την επίτευξη όλων των στόχων που είχε θέσει εξ αρχής για τον πόλεμο της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της επιστροφής όλων των ομήρων.

«Η Χαμάς θα εξακολουθήσει να υφίσταται το ένα πλήγμα μετά το άλλο», τόνισε ο πρωθυπουργός Νετανιάχου στους ισραηλινούς στρατιώτες.

Στην ενημέρωση από το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού δεν διευκρινίζεται η ακριβής τοποθεσία που επισκέφθηκε ο Νετανιάχου ούτε εάν σχολίασε τον ισχυρισμό της Χαμάς πως έχει χάσει κάθε επαφή με την ομάδα που φρουρούσε τον αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Εντάν Αλεξάντερ αφότου βομβαρδίστηκε η τελευταία γνωστή τοποθεσία τους.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου 2023, όταν 1.218 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν.

Από τους 251 ομήρους της Χαμάς, 58 παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας αλλά 34 εξ αυτών δεν βρίσκονται πια στη ζωή, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Χαμάς: Απειλεί με εκτελέσεις ομήρων - Νέο προπαγανδιστικό βίντεο (vid)

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, ανακοίνωσαν σήμερα ότι «έχασαν την επαφή» με την ομάδα που κρατά τον Αμερικανοϊσραηλινό όμηρο Ένταν Αλεξάντερ.

«Χάσαμε την επαφή με την ομάδα που κρατά τον στρατιώτη Ένταν Αλεξάντερ, έπειτα από έναν βομβαρδισμό που έπληξε το μέρος όπου βρίσκονταν» ανέφερε το μήνυμα του εκπροσώπου των Ταξιαρχών, Άμπου Ομπέιντα, στην εφαρμογή Telegram.

Ο Ομπέιντα πρόσθεσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να αποκατασταθεί η επαφή με αυτήν την ομάδα.

Ο Αλεξάντερ είναι ο μοναδικός εν ζωή όμηρος που έχει και την αμερικανική υπηκοότητα και παραμένει αιχμάλωτος της Χαμάς. «Ο κατοχικός στρατός προσπαθεί σκόπιμα να απαλλαγεί από την πίεση (που συνιστά το θέμα) των αιχμαλώτων με διπλή υπηκοότητα, ώστε να συνεχίσει τον πόλεμο εξόντωσης του λαού μας», ισχυρίστηκε ο Ομπέιντα.

Οι Ταξιαρχίες έδωσαν στη δημοσιότητα ένα σύντομο βίντεο στο οποίο τρομοκράτες τους κουβαλούν φέρετρα. «Σύντομα, τα παιδιά σας θα επιστρέψουν σε μαύρα φέρετρα» γράφει στον υπότιτλο. «Οι ηγέτες σας υπέγραψαν την απόφαση εκτέλεσης των κρατουμένων στη Λωρίδα της Γάζας».

Qassam Brigades: "Be prepared, soon your children will return in black coffins, with their bodies torn apart by shrapnel from your army’s missiles. Your leadership has signed the decision to execute the prisoners in the Gaza Strip.”#NetanyahuWarCriminalpic.twitter.com/rGNueZffoI