Νετανιάχου: Η Χαμάς θα αφοπλιστεί - Παραμένουμε αντίθετοι στην ίδρυση παλαιστινιακού κράτους

Εν μέσω αναφορών ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν στην ανοικοδόμηση τμημάτων της Γάζας πριν καταρτιστεί σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χαμάς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι η τρομοκρατική οργάνωση θα αφοπλιστεί.

Αναφερόμενος στην «λεγόμενη μη αποστρατιωτικοποίηση» των ελεγχόμενων από τη Χαμάς τμημάτων της Γάζας, ο Νετανιάχου ξεκαθάρισε στο ξεκίνημα της εβδομαδιαίας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι «δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο».

«Στο σχέδιο των 20 σημείων, και σε κάθε άλλη περίπτωση», λέει, «η περιοχή αυτή θα αποστρατιωτικοποιηθεί και η Χαμάς θα αφοπλιστεί — είτε με τον εύκολο τρόπο είτε με τον δύσκολο. Αυτό έχω πει, και αυτό έχει πει και ο Πρόεδρος Τραμπ».

Τα σχόλια του Νετανιάχου έρχονται μια μέρα πριν από την ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για ένα ψήφισμα που υποστηρίζει το σχέδιο του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο θα υποστηρίξει επίσης τη δημιουργία μιας «αξιόπιστης οδού» προς ένα παλαιστινιακό κράτος.

«Η αντίθεσή μας σε ένα παλαιστινιακό κράτος οπουδήποτε δυτικά του ποταμού Ιορδάνη υπάρχει, είναι σταθερή και δεν έχει αλλάξει καθόλου», λέει ο Νετανιάχου. «Αντιστέκομαι σε αυτές τις προσπάθειες εδώ και δεκαετίες, και το κάνω ενάντια σε εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις. Δεν χρειάζομαι ενίσχυση, tweets ή διαλέξεις από κανέναν».

Δύο από τους ακροδεξιούς συμμάχους του Νετανιάχου τον κάλεσαν χθες το βράδυ να κάνει μια σαφή δημόσια δήλωση ότι το Ισραήλ δεν θα δεχτεί ποτέ την ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους, μετά την έκδοση μιας κοινής δήλωσης που οργανώθηκε από τις ΗΠΑ και υπογράφηκε από διάφορες χώρες, στην οποία υποστηρίζεται ότι το 20-σημείο σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα προσφέρει μια οδό προς την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση.

Παράλληλα, καταδίκασε τη βία που ασκούν οι εβραίοι εξτρεμιστές στη Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ, λέει, «θα δράσει με όλη τη δύναμή του ενάντια στις ταραχές εναντίον των στρατιωτών του IDF — εναντίον των Παλαιστινίων και εναντίον των στρατιωτών του IDF — επειδή είμαστε ένα κράτος δικαίου, και ένα κράτος δικαίου ενεργεί σύμφωνα με το νόμο».

Ο Νετανιάχου αποκάλεσε τους εξτρεμιστές «μια μειοψηφία που πηγαίνει στην Ιουδαία και τη Σαμάρια και δεν εκπροσωπεί τη μεγάλη κοινότητα των νομοταγών, πιστών εποίκων».