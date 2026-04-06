Νετανιάχου: Χαιρέτισε τον θάνατο του αξιωματούχου των Φρουρών της Επανάστασης-Συνεχίζουμε με πλήρη ισχύ, σε όλα τα μέτωπα

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαινεί τη δολοφονία από τον στρατό του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, Ματζίντ Καντεμί, σε μια ανάρτηση στα εβραϊκά στο X.

עוד זרוע מרכזית של משטר הטרור האיראני נגדעה.



חיסלנו הלילה את מג׳יד חאדמי, ראש אגף המודיעין במשמרות המהפכה, מבכירי המשטר האיראני, שרק נכנס לתפקידו לאחר שקודמו חוסל.



בנוסף חיסלנו את אצ׳ער באקרי, מפקד אגף 840 בכוח קודס, שאחראי לפיגועים נגד יהודים וישראלים ברחבי העולם.



מי שפועל… pic.twitter.com/W6eDf0s43X — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) April 6, 2026

Ο Νετανιάχου χαιρετίζει επίσης τη δολοφονία του Γιαζντάν Μιρ, γνωστού με το ψευδώνυμο Σαρντάρ Μπαγκέρι, ο οποίος ηγήθηκε της μυστικής Μονάδας 840 της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης, αποκαλώντας τον «υπεύθυνο για επιθέσεις εναντίον Εβραίων και Ισραηλινών σε όλο τον κόσμο».

«Όποιος ενεργεί για να δολοφονήσει τους πολίτες μας, όποιος κατευθύνει την τρομοκρατία εναντίον του Ισραήλ, όποιος χτίζει τον ιρανικό άξονα του κακού - το αίμα του είναι στο κεφάλι του. Ενεργούμε με δύναμη και αποφασιστικότητα, θα φτάσουμε σε όποιον επιδιώκει να μας βλάψει», προειδοποιεί ο πρωθυπουργός.

«Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ, σε όλα τα μέτωπα, μέχρι να απομακρυνθεί η απειλή και να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του πολέμου», καταλήγει.