Νετανιάχου: Το Γκολάν θα παραμείνει υπό τον έλεγχο του Ισραήλ «για την αιωνιότητα»

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε τη Δευτέρα (9/12) πως το υψίπεδο του Γκολάν θα συνεχίσει να ανήκει στη χώρα του «για την αιωνιότητα», την επομένη της πτώσης του σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

«Σήμερα, όλος ο κόσμος κατανοεί την κεφαλαιώδη σημασία της παρουσίας μας πάνω στο Γκολάν κι όχι στους πρόποδες του Γκολάν», είπε ο κ. Νετανιάχου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στην Ιερουσαλήμ.

«Το Γκολάν, το οποίο επιβλέπει τους λόφους της Γαλιλαίας και τη λίμνη της Τιβεριάδας στο βόρειο Ισραήλ, θα παραμείνει μέρος του κράτους του Ισραήλ για την αιωνιότητα», διατράνωσε ο επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Υπενθυμίζεται ότι στρατός του Ισραήλ κυρίευσε μέρος του υψιπέδου αυτού της Συρίας το 1967 κι απώθησε συριακή επίθεση με σκοπό να ανακαταληφθούν τα χαμένα εδάφη κατά τη διάρκεια του ισραηλινοαραβικού πολέμου του 1973. Το Ισραήλ προσάρτησε το Γκολάν το 1981.

«Ο έλεγχός μας στο υψίπεδο του Γκολάν εγγυάται την ασφάλειά μας, εγγυάται την εθνική κυριαρχία μας», επέμεινε ο κ. Νετανιάχου απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον εκλεγμένο πρόεδρο (των ΗΠΑ) Ντόναλντ Τραμπ, διότι ανταποκρινόμενος σε αίτημά μου αναγνώρισε την εθνική κυριαρχία του Ισραήλ στο υψίπεδο του Γκολάν το 2019», συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην απόφαση που είχε λάβει ο κ. Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του. Η απόφαση αυτή αντίκειται προς σειρά αποφάσεων του ΟΗΕ, κατά τον οποίο η περιοχή αυτή παραμένει κατεχόμενη και η προσάρτησή της στο Ισραήλ παράνομη, δυνάμει του διεθνούς δικαίου.

Σημειώνεται ότι την Κυριακή, ο κ. Νετανιάχου ανακοίνωσε πως διέταξε τον στρατό του να «πάρει τον έλεγχο» ουδέτερης ζώνης στα όρια του τμήματος του κατεχόμενου και προσαρτημένου στο Ισραήλ τμήματος του Γκολάν.

Την ίδια ώρα ι σχυρές εκρήξεις ακούστηκαν την Τρίτη (10/11) στη Δαμασκό, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου, που μετέδωσαν την πληροφορία αυτή λίγη ώρα αφού ΜΚΟ ανέφερε πως η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ εξαπέλυσε κάπου 250 επιδρομές στη Συρία από την Κυριακή, όταν ανατράπηκε ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ.

Κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πλήττουν τις κυριότερες εγκαταστάσεις των συριακών ενόπλων δυνάμεων για να καταστρέψουν δυνατότητές τους.

Παράλληλα, ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν τουλάχιστον τρεις μεγάλες αεροπορικές βάσεις του συριακού στρατού που φιλοξενούσαν δεκάδες ελικόπτερα και αεριωθούμενα αεροσκάφη, στο μεγαλύτερο τέτοιο κύμα πλήγματος σε αεροπορικές

βάσεις μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, όπως δήλωσαν πηγές από δύο συριακές υπηρεσίες ασφαλείας στο Reuters.

Η αεροπορική βάση Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία, η βάση Σινσάρ στην επαρχία της Χομς και το αεροδρόμιο Άκρμπα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Δαμασκού επλήγησαν όλες, όπως δήλωσαν οι συγκεκριμένες πηγές.

Επίσης, πραγματοποίησαν αρκετές επιδρομές σε ένα ερευνητικό κέντρο στα προάστια της Δαμασκού και ένα κέντρο ηλεκτρονικού πολέμου κοντά στην περιοχή Sayeda Zainab της πρωτεύουσας.

