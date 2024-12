Το Ισραήλ εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς σε αεροπορικές βάσεις του συριακού στρατού (vid)

Ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν τουλάχιστον τρεις μεγάλες αεροπορικές βάσεις του συριακού στρατού που φιλοξενούσαν δεκάδες ελικόπτερα και αεριωθούμενα αεροσκάφη, στο μεγαλύτερο τέτοιο κύμα πλήγματος σε αεροπορικές

βάσεις μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, όπως δήλωσαν πηγές από δύο συριακές υπηρεσίες ασφαλείας στο Reuters.

Η αεροπορική βάση Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία, η βάση Σινσάρ στη επαρχία της Χομς και το αεροδρόμιο Άκρμπα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Δαμασκού επλήγησαν όλες, όπως δήλωσαν οι συγκεκριμένες πηγές.

Επίσης πραγματοποίησαν αρκετές επιδρομές σε ένα ερευνητικό κέντρο στα προάστια της Δαμασκού και ένα κέντρο ηλεκτρονικού πολέμου κοντά στην περιοχή Sayeda Zainab της πρωτεύουσας.

A massive amount of IDF airstrikes in Syria non stop tonight



There have been over 250 airstrikes in 2 days which has destroyed almost the entire of Syrian army's jets, helicopters, tanks, ships, missiles and more pic.twitter.com/BYpAZHN782