Νετανιάχου για την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ: Θα καταστρέψουμε τη Χαμάς, όπως υποσχεθήκαμε

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε δηλώσεις από τον τόπο της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης σήμερα το πρωί στον κόμβο Ραμότ στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε έναν «ισχυρό πόλεμο κατά της τρομοκρατίας».

«Ένας ισχυρός πόλεμος κατά της τρομοκρατίας διεξάγεται σε όλα τα μέτωπα», τόνισε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δολοφονημένων θυμάτων και ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους επιπλέον 11 τραυματίες.

«Αυτή τη στιγμή καταδιώκουμε και περικυκλώνουμε τα χωριά από όπου προήλθαν οι τρομοκράτες», πρόσθεσε.

Οι δύο τρομοκράτες, και οι δύο Παλαιστίνιοι της Δυτικής Όχθης, κατάγονται από πόλεις νοτιοανατολικά της Ραμάλα - Κατάνα και Αλ-Κουμπέιμπα.

«Οι μάχες συνεχίζονται στη Λωρίδα της Γάζας», συνέχισε ο Νετανιάχου, λέγοντας ότι το Ισραήλ «θα καταστρέψει τη Χαμάς όπως υποσχεθήκαμε και θα απελευθερώσει τους ομήρους μας - όλους τους ομήρους μας».

«Δυστυχώς, ο πόλεμος συνεχίζεται επίσης στην Ιερουσαλήμ και στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, όπου έχουμε ενεργήσει με μεγάλη δύναμη», είπε χρησιμοποιώντας τον βιβλικό όρο για τη Δυτική Όχθη, προσθέτοντας ότι «Η Shin Bet και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις απέτρεψαν εκατοντάδες [επιθέσεις], και η Ισραηλινή Αστυνομία απέτρεψε επίσης εκατοντάδες φέτος».

«Αλλά δυστυχώς, όχι σήμερα το πρωί», πρόσθεσε

«Οι επιθέσεις αυτές απλά αυξάνουν την αποφασιστικότητά μας να ολοκληρώσουμε τις αποστολές μας - επίσης στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια, παντού», είπε ακόμα αναφερόμενος στους τρομοκράτες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, χαρακτήρισε το πρωί «πολύ δύσκολο και επώδυνο», τονίζοντας ότι «αθώοι πολίτες, παιδιά και ενήλικες, δολοφονήθηκαν και τραυματίστηκαν με ψυχρή αιματοχυσία σε λεωφορείο στο κέντρο της πόλης». Πρόσθεσε ότι η επίθεση υπενθυμίζει ότι το Ισραήλ «μάχεται κατά του απόλυτου κακού» και ότι «ο κόσμος πρέπει να κατανοήσει τι αντιμετωπίζουμε».