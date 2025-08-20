Νετανιάχου για κυρώσεις ΗΠΑ στο ΔΠΔ: Αποφασιστικό βήμα κατά της ψευδούς δυσφήμισης

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρετίζει τον νέο γύρο κυρώσεων των ΗΠΑ σε αξιωματούχους του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), χαρακτηρίζοντάς τον ως μια αποφασιστική στάση υπεράσπισης του Ισραήλ.

«Συγχαίρω τον Μάρκο Ρούμπιο, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, για την απόφασή του να επιβάλει κυρώσεις στους δικαστές του ΔΠΔ της Χάγης», αναφέρει ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

«Αυτό αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα κατά της ψευδούς εκστρατείας δυσφήμισης που στοχεύει το Κράτος του Ισραήλ και τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις, και υπέρ της αλήθειας και της δικαιοσύνης», σημειώνει.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε πρόσφατα ότι επιβάλλει κυρώσεις σε τέσσερα στελέχη του ΔΠΔ, μεταξύ των οποίων ο Γάλλος δικαστής Νικολά Γιαν Γκιγιού, που υπέγραψε πέρυσι εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον τότε υπουργό Άμυνας, Γιοάβ Γκαλάν.

Δύο αναπληρωτές εισαγγελείς, η Ναζάτ Σαμίμ Χαν από τα Φίτζι και ο Μέιμ Μαντιαγέ Νιανγκ από τη Σενεγάλη, σχετίζονται με την τήρηση των ενταλμάτων, ενώ η Καναδή δικαστής Κίμπερλυ Προστ είχε οριστεί για να εγκρίνει την έρευνα του ΔΠΔ σχετικά με το προσωπικό των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τις κυρώσεις που είχαν ήδη επιβληθεί σε τέσσερις αξιωματούχους του ΔΠΔ από τις ΗΠΑ τον Ιούνιο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε οκτώ.

Τόσο η Ιερουσαλήμ όσο και η Ουάσινγκτον υποστηρίζουν ότι το ΔΠΔ δεν έχει δικαιοδοσία επί του Ισραήλ, δεδομένου ότι η χώρα δεν προσχώρησε ποτέ στο Καταστατικό της Ρώμης, και αρνούνται να αναγνωρίσουν την Παλαιστινιακή Αρχή ως κυρίαρχο κράτος με δικαίωμα να ζητήσει τέτοιες ενέργειες.

Νέες κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ σε δικαστές και εισαγγελείς του ΔΠΔ

Κυρώσεις σε δύο δικαστές και δύο εισαγγελείς του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου επέβαλε την Τετάρτη η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ καθώς η Ουάσιγκτον συνέχισε να ασκεί πίεση στο ποινικό δικαστήριο για τη δίωξη ισραηλινών ηγετών.

Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση της κυβέρνησης Τραμπ έρχεται λιγότερο από τρεις μήνες μετά την άνευ προηγουμένου απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει κυρώσεις σε τέσσερις δικαστές του ΔΠΔ, με την αιτιολογία ότι συμμετείχαν σε «παράνομες και αβάσιμες ενέργειες» του ΔΠΔ εναντίον των ΗΠΑ και του στενού συμμάχου τους, Ισραήλ.

Το ΔΠΔ, το οποίο είχε καταδικάσει την κίνηση αυτή τον Ιούνιο, χαρακτηρίζοντάς την ως απόπειρα υπονόμευσης της ανεξαρτησίας του δικαστικού θεσμού, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το ΔΠΔ, το οποίο ιδρύθηκε το 2002, έχει διεθνή δικαιοδοσία για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και εγκλημάτων πολέμου στα κράτη μέλη ή σε περιπτώσεις που παραπέμπονται από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσία και το Ισραήλ δεν είναι μέλη.

Ακόμη, το ΔΠΔ διεξάγει υψηλού προφίλ έρευνες για εγκλήματα πολέμου σχετικά με τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθώς και στο Σουδάν, τη Μιανμάρ, τις Φιλιππίνες, τη Βενεζουέλα και το Αφγανιστάν.

Οι κυρώσεις παγώνουν τυχόν περιουσιακά στοιχεία που τα άτομα αυτά ενδέχεται να έχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ουσιαστικά τα αποκόπτουν από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.