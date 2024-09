Νετανιάχου για εξουδετέρωση του «παγκόσμιου τρομοκράτη»: Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι - Οι πράξεις μας μιλούν από μόνες τους

Μια λακωνική ανακοίνωση εξέδωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, η οποία είχε ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την εξουδετέρωση του ανώτατου διοικητή της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ, καθώς και τουλάχιστον άλλων εννέα διοικητών της δύναμης αλ-Ραντουάν, μιας επίλεκτης μονάδας της τρομοκρατικής οργάνωσης.

«Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι και οι πράξεις μας μιλούν από μόνες τους», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



Our goals are clear, and our actions speak for themselves.