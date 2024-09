Ποιος είναι ο «παγκόσμιος τρομοκράτης» της Χεζμπολάχ - Στόχος των Ισραηλινών στην επιδρομή στη Βηρυτό

Ο Ιμπραχίμ Ακίλ, ο επικεφαλής της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης της Χεζμπολάχ, φέρεται να ήταν ο στόχος της ισραηλινής επίθεσης το απόγευμα της Παρασκευής (20/09), σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τους The Times of Israel, πηγή κοντά στη Χεζμπολάχ λέει ότι το ισραηλινό χτύπημα στη γειτονιά Dahiyeh της Βηρυτού εξουδετέρωσε τον Ιμπραχίμ Ακίλ, ανώτερο διοικητή στην επίλεκτη μονάδα Radwan της τρομοκρατικής οργάνωσης. Την ίδια πληροφορία μεταδίδει και το Reuters, το οποίο επικαλούμενο δυο πηγές, αναφέρει πως έπεσε νεκρός μαζί με άλλα ηγετικά μέλη της Δύναμης Radwan, με τα οποία ήταν σε σύσκεψη.

«Η ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σκότωσε τον Ιμπραχίμ Ακίλ, τον διοικητή της Radwan, της επίλεκτης μονάδας της τρομοκρατικής οργάνωσης, τον δεύτερο στη διοίκηση των ενόπλων δυνάμεών της μετά τον Φουάντ Σουκρ», ο οποίος εξουδετερώθηκε από ισραηλινό χτύπημα τον Ιούλιο, επίσης στο νότιο προπύργιο της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό, αναφέρουν οι The Times of Israel.

Σύμφωνα με το Alma Research and Education Center ο Ακίλ ήταν ακριβώς κάτω από τον Νασράλα στη βαθμίδα της τρομοκρατικής οργάνωσης, με τον τίτλο «Επικεφαλής της Μονάδας Επιχειρήσεων».

