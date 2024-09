IDF: Εξουδετερώσαμε τον «παγκόσμιο τρομοκράτη» Ιμπραχίμ Ακίλ και άλλους εννέα διοικητές της Χεζμπολάχ

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι εξουδετέρωσε σε αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό τον ανώτατο διοικητή της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ, καθώς και άλλους διοικητές της δύναμης αλ-Ραντουάν, μιας επίλεκτης μονάδας της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF, Ντάνιελ Χαγκάρι ανέφερε ότι ο ανώτατος διοικητής της Χεζμπολάχ, Ιμπραχίμ Ακίλ και η ανώτατη ηγεσία της επιχειρησιακής συστοιχίας της τρομοκρατικής οργάνωσης και της επίλεκτης δύναμης Radwan είχαν συγκεντρωθεί κάπου υπόγεια όταν στοχοποιήθηκαν και εξουδετερώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή.

Συγκεντρώθηκαν υπόγεια, κάτω από ένα κτίριο κατοικιών, στην καρδιά της Dahiyeh, ενώ χρησιμοποιούσαν τους αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα. Συναντήθηκαν για να συντονίσουν τις τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον Ισραηλινών αμάχων», είπε ο Χαγκάρι σε συνέντευξη Τύπου, λίγη ώρα μετά την πραγματοποίηση της επιχείρησης στην καρδιά του Λιβάνου.

Ο Χάγκαρι ανέφερε ότι τουλάχιστον 10 διοικητές της Χεζμπολάχ εξουδετερώθηκαν στην αεροπορική επιδρομή στη Βηρυτό, μαζί με τον Ακίλ.

Ο Ιμπραχίμ Ακίλ, γνωστός και με το όνομα Ταχσίν, ήταν καταζητούμενος από τις ΗΠΑ για το ρόλο του στις επιθέσεις κατά της αμερικανικής πρεσβείας στη Βηρυτό τον Απρίλιο του 1983, όπου σκοτώθηκαν 63 άνθρωποι, και τον ρόλο του σε επιθέσεις εναντίον Αμερικανών πεζοναυτών τον Οκτώβριο του 1983, όπου σκοτώθηκαν 241 στρατιώτες.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι IDF για την «εξουδετέρωση του Ακίλ», αναφέρουν τα εξής:

«Υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνσης Πληροφοριών, μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας στόχευσαν την περιοχή της Βηρυτού και σκότωσαν τον Ιμπραήμ Ακίλ, επικεφαλής της ομάδας επιχειρήσεων της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, τον εκτελούντα χρέη διοικητή της Radwan και τον διοικητή του «Σχεδίου κατάκτησης της Γαλιλαίας», που μαζί με τον Ακίλ, αποτελούσαν την κορυφή της ιεραρχίας της ομάδας Radwan.

Ο Ακίλ και οι διοικητές που εξοντώθηκαν ήταν μεταξύ των αρχιτεκτόνων του «Σχεδίου κατάκτησης της Γαλιλαίας», στο πλαίσιο του οποίου η Χεζμπολάχ σχεδίαζε να εισβάλει στο έδαφος του κράτους του Ισραήλ και να σκοτώσει αθώους. Ένα έγκλημα, παρόμοιο με αυτό που πραγματοποίησε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στη δολοφονική σφαγή της 7ης Οκτωβρίου.

Ο Ακίλ ξεκίνησε στη Χεζμπολάχ τη δεκαετία του 1980, στον μηχανισμό της Ισλαμικής Τζιχάντ, υπεύθυνος για τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ εκτός Λιβάνου, και συμμετείχε σε πολλές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες εναντίον αθώων διεθνών οργανισμών και πολιτών. Από το 2004 υπηρέτησε ως επικεφαλής των επιχειρήσεων της Χεζμπολάχ, στο πλαίσιο αυτό ήταν υπεύθυνος για τις δραστηριότητες στους τομείς των επιθέσεων σαμποτάζ, των αντιαρματικών πυρών, των εκρηκτικών φορτίων, της αεράμυνας και άλλων στρατιωτικών πτυχών.

Ο Ακίλ προώθησε πολλές τρομοκρατικές επιθέσεις και συνωμοσίες κατά ισραηλινών πολιτών και δυνάμεων του IDF, καθώς και την επίθεση στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βηρυτό το 1983. Επιπλέον, θεωρούνταν καταζητούμενος από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες προσέφεραν χρηματικό ποσό εκατομμυρίων δολαρίων σε όσους θα έφερναν πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυτόν».

Israeli F-35 planes fired several missiles at a building where high-ranking Palestinian and Hezbollah terrorists were meeting. Reportedly at least 15 were killed, amongst them Hezbollah's number 2, Ibrahim Aqil.



They decided to meet as pagers were dangerous. Exactly as Israel… pic.twitter.com/x9nv2LJfIJ