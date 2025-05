Νετανιάχου: Ελπίζω να μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάτι για τους ομήρους, σήμερα ή αύριο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ελπίζει να προβεί σε ανακοίνωση σχετικά με τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα «σήμερα ή αύριο», αφού η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχθηκε πρόταση κατάπαυσης του πυρός από τους διαμεσολαβητές, με την Ουάσινγκτον να διαψεύδει.

«Η απελευθέρωση των ομήρων μας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Ελπίζω, ελπίζω πολύ, ότι θα μπορέσουμε να ανακοινώσουμε κάτι σχετικά με αυτό το θέμα, και αν όχι σήμερα, τότε αύριο. Δεν θα τα παρατήσουμε», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ισραήλ πρέπει να αντιμετωπίσει «αβάσιμες κατηγορίες» που δέχεται «από τη διεθνή κοινότητα» και ότι 25 όμηροι απελευθερώθηκαν μόνο αφού αντικατέστησε την ομάδα διαπραγμάτευσης.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα αμερικανική πρόταση εκεχειρίας στη Γάζα εξελίσσεται σε «θρίλερ», καθώς οι τρομοκράτες της Χαμάς ισχυρίζονται ότι συμφώνησαν με την πρόταση του Αμερικάνου απεσταλμένου, τη στιγμή που ο Γουίτκοφ το διαψεύδει.

Ειδικότερα, η νέα πρόταση προβλέπει την απελευθέρωση δέκα ομήρων και εκεχειρία 70 ημερών. Η πρόταση προβλέπει επίσης την απελευθέρωση ενός αριθμού Παλαιστινίων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων από αυτούς που εκτίουν μακρές ποινές φυλάκισης.

Ωστόσο, ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ, έδωσε την απάντησή του στους ισχυρισμούς αυτούς, διαψεύδοντας ότι η Χαμάς είχε αποδεχθεί τη συμφωνία για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως αναφέρει η Jerusalem Post.

🚨🚨🚨BREAKING: White House envoy @SteveWitkoff rejects Hamas' claim that the group has agreed to his proposal for a hostage and ceasefire deal and tells me: "What I have seen from Hamas is disappointing and completely unacceptable"