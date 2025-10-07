Επέτειος 7ης Οκτωβρίου

«Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου αλλά ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο», ξεκαθάρισε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ξεκίνησε τη συνέντευξη του στον Μπεν Σαπίρο αναφερόμενος στην 7η Οκτωβρίου ως «το πιο φρικτό γεγονός που έχει βιώσει ο εβραϊκός λαός από το Ολοκαύτωμα», λέγοντας ότι «όλοι πίστευαν ότι το Ισραήλ είχε τελειώσει, αλλά δύο χρόνια αργότερα καταστρέψαμε τον άξονα του Ιράν και τα παρακλάδια του».

Με τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στο Κάιρο υπό την αιγίδα των ΗΠΑ για την προώθηση ενός σχεδίου ειρήνης και απελευθέρωσης ομήρων που υποστηρίζεται από τον Τραμπ, ο Νετανιάχου είπε ότι «η Χαμάς δεν έχει ακόμη καταστραφεί, αλλά θα το πετύχουμε» και προειδοποίησε ότι η Χεζμπολάχ, η Συρία και οι Χούτι έχουν επίσης υποστεί σοβαρά πλήγματα.

«Το Ισραήλ αναδείχθηκε από εκείνη την ημέρα ως το ισχυρότερο κράτος της περιοχής — αλλά απομένουν ακόμη αποστολές για να ολοκληρωθεί η νίκη».

Σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε στη συνέντευξή του στο podcast του Αμερικανού συντηρητικού δημοσιογράφου ότι αυτός και ο πρόεδρος Τραμπ κατάφεραν να «ανατρέψουν την κατάσταση» και να ασκήσουν διεθνή πίεση στη Χαμάς να αποδεχτεί μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, αφού το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής είχε επικεντρωθεί στο Ισραήλ.

«Θεώρησα ότι ήταν πολύ σημαντικό να πούμε: “Απελευθερώστε τους ομήρους, τερματίστε την κυριαρχία της Χαμάς”. Ας προχωρήσουμε στην επιδίωξη μιας διευρυμένης ειρήνης, η οποία πιστεύω ότι θα είναι εφικτή μόλις επιτευχθεί αυτό» τόνισε.

«Πιστεύω ότι μπορούμε να διευρύνουμε τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες. Πιστεύω ότι μπορούμε να τις έχουμε όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, αλλά και με τον ισλαμικό κόσμο πέρα από τη Μέση Ανατολή. Και υπάρχουν μερικές σημαντικές ισλαμικές χώρες, χώρες με μεγάλη ισλαμική πλειοψηφία, που είναι σε επαφή με αυτό, αλλά πιστεύω ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρώσετε το έργο (σ.σ. Οι ΗΠΑ). Πρέπει να τερματίσετε τον πόλεμο στη Γάζα, κάτι που ελπίζω να γίνει πολύ σύντομα με τη βοήθεια του Προέδρου Τραμπ», τόνισε.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Times of Israel, ανέφερε λανθασμένα ότι υπάρχουν 40, και στη συνέχεια 46 όμηροι που κρατούνται στη Γάζα.

«Αυτό που ξεκίνησε στη Γάζα θα τελειώσει στη Γάζα, με την απελευθέρωση 40 από τους ομήρους μας, 46 στην πραγματικότητα, 20 από τους οποίους είναι ζωντανοί», είπε ο Νετανιάχου.

Ερωτηθείς για τη δόγμα «Πρώτα η Αμερική» του Τραμπ, ο Νετανιάχου απάντησε: «Φυσικά ένα κράτος φροντίζει πρώτα τον εαυτό του, αλλά το «Πρώτα η Αμερική» δεν σημαίνει «Μόνο η Αμερική». Οι μεγάλες δυνάμεις χρειάζονται συμμάχους. Το Ισραήλ είναι ένας μαχητικός σύμμαχος, που φέρει το βάρος. Δεν ζητάμε αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις — υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας εδώ και 77 χρόνια».

Είπε επίσης ότι οι ιρανικοί πύραυλοι θα μπορούσαν μια μέρα να φτάσουν στο έδαφος των ΗΠΑ και ότι το Ισραήλ ενεργούσε για την προστασία της Αμερικής. Υποστήριξε ότι το Ισραήλ εξουδετέρωσε το πρόγραμμα διηπειρωτικών πυραύλων με πυρηνική ικανότητα του Ιράν με τη βοήθεια του Τραμπ, χωρίς πλήρη εισβολή στην Τεχεράνη ή μαζικές αμερικανικές απώλειες.

Ο Νετανιάχου είπε επίσης ότι το Ισραήλ ανέπτυξε «τα πιο προηγμένα επιθετικά όπλα στον κόσμο — όπλα που δεν διαθέτουν ούτε οι μεγάλες δυνάμεις» σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες.

Περιέγραψε τη σχέση του με τον Τραμπ ως «θερμή — δημόσια και ιδιωτική — αν και δεν συμφωνούμε σε όλα, υπάρχει γνήσια συνεργασία» και απένειμε στον Τραμπ το εύσημο για την αποκατάσταση της παγκόσμιας ηγεσίας των ΗΠΑ χαρακτηρίζοντας την εκτίμησή του αυτή ως ειλικρινή και όχι κλισέ.

Τόνισε ότι «δεν μπορείς να «τερματίσεις τον πόλεμο αφήνοντας τη Χαμάς στην εξουσία, με ρουκέτες να μας στοχεύουν. Ο πραγματικός τερματισμός σημαίνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας, την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία και τη διασφάλιση ότι η Γάζα δεν θα απειλήσει ποτέ ξανά το Ισραήλ ή την ειρήνη στην περιοχή».

Κλείνοντας, επανέλαβε την επιθυμία για την επιστροφή των ομήρων: «Θέλουμε να δούμε τους ομήρους μας να επιστρέφουν στο σπίτι τους και είμαστε κοντά, αν και δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Ταυτόχρονα, μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω και να αναγνωρίσουμε ένα εκπληκτικό γεγονός: από την βαθύτερη απόγνωση αναστήκαμε και γίναμε ξανά η κυρίαρχη δύναμη στη Μέση Ανατολή, ίσως πιο ισχυρή από ποτέ. Και αυτό είναι κάτι για το οποίο μπορούμε πραγματικά να είμαστε ευγνώμονες».