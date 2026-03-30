Νετανιάχου: Έδωσε εντολή ώστε να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων θα ανακτήσει άμεσα πρόσβαση στον Ναό του Παναγίου Τάφου, αφού χθες, Κυριακή, η ισραηλινή αστυνομία τον εμπόδισε να εισέλθει στον ναό για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων.

«Έχω δώσει εντολή στις αρμόδιες αρχές να προσφέρουν στον καρδινάλιο Πιερμπατίστα Πιτζαμπάλα πλήρη και άμεση πρόσβαση στη Βασιλική του Παναγίου Τάφου στην Ιερουσαλήμ», έγραψε ο Νετανιάχου στο X.

I have instructed the relevant authorities that Cardinal Pierbattista Pizzaballa, the Latin Patriarch, be granted full and immediate access to the Church of the Holy Sepulchre in Jerusalem.



Over the past several days, Iran has repeatedly targeted the holy sites of all three… — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) March 29, 2026

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξήγησε ότι το Ισραήλ ζήτησε από χριστιανούς, εβραίους και μουσουλμάνους πιστούς να «αποφεύγουν προσωρινά» να επισκέπτονται τους ιερούς τόπους της Παλιάς Πόλης για λόγους ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι «οι ιεροί τόποι των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών στην Ιερουσαλήμ» έχουν γίνει πρόσφατα στόχος «βαλλιστικών πυραύλων» από το Ιράν.

Μετά την έναρξη των πληγμάτων του Ισραήλ, σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, οι ισραηλινές αρχές έχουν απαγορεύσει τις μεγάλες συγκεντρώσεις, περιλαμβανομένων αυτών που λαμβάνουν χώρα σε συναγωγές, εκκλησίες και τζαμιά, κυρίως στο αλ Άκσα – τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ—κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού και έχουν περιορίσει σε περίπου 50 τον μέγιστο αριθμό ατόμων που μπορούν να συναθροίζονται δημοσίως.

Η αστυνομία του Ισραήλ έχει δικαιολογήσει την απόφαση επικαλούμενη τη ρυμοτομία της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, «μιας περίπλοκης περιοχής» που δεν επιτρέπει την άμεση επέμβαση των σωστικών συνεργείων σε περίπτωση επίθεσης, «θέτοντας σε πραγματικό κίνδυνο ανθρώπινες ζωές».

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλεια του καρδιναλίου», είχε εξηγήσει χθες το γραφείο του Νετανιάχου στο X.

«Ωστόσο, δεδομένου ότι ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα για τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο, οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας αναπτύσσουν ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στους θρησκευτικούς ηγέτες να προσευχηθούν (στην Εκκλησία του Παναγίου Τάφου) τις επόμενες ημέρες», είχε προσθέσει.

Την Τετάρτη η απόφαση από το Ισραήλ για το Άγιο Φως - Ελλάδα: Είμαστε σε συνεχείς διαβουλεύσεις

Αντιμέτωπη με περιορισμούς και αυξημένη αστυνόμευση είναι φέτος η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση έχει εκδώσει οδηγίες για περιορισμένη παρουσία πιστών λόγω ανησυχιών ασφαλείας, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής της ΕΡΤ στα Ιεροσόλυμα.

Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν δείξει ότι το Ιράν στοχοποιεί ιερούς τόπους, με αποτέλεσμα οι αρχές να ζητούν από τους πιστούς να μην προσέρχονται στην Παλιά Πόλη για λόγους προστασίας.

Η εικόνα αυτή τη στιγμή στα λιθόστρωτα σοκάκια της Παλιάς Πόλης είναι αποκαρδιωτική: καταστήματα κλειστά, περιορισμοί στην κυκλοφορία και βροχερός καιρός δημιουργούν ένα σχεδόν απόκοσμο τοπίο. Η είσοδος του Ναού της Αναστάσεως είναι ερμητικά κλειστή, τόσο για μοναχούς από διάφορα μέρη του κόσμου όσο και για πιστούς που επιθυμούν να προσκυνήσουν.

Σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται μόνο για έως 50 άτομα και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καταφύγιο, ενώ αλλιώς απαγορεύονται πλήρως. Οι πιστοί και οι τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή βιώνουν αυστηρούς περιορισμούς, γεγονός που δημιουργεί έντονη απογοήτευση.

Στην Ελλάδα, το υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία έχει λάβει όλα τα μέτρα για τη μετάβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας στα Ιεροσόλυμα και τη μεταφορά του Αγίου Φωτός, ενώ οι διαδικασίες βρίσκονται σε συνεχή διαβούλευση, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Η τελική απόφαση για το αν οι πιστοί θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη στιγμή της αφής του Αγίου Φωτός θα ανακοινωθεί την Τετάρτη.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή