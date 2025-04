Νετανιάχου: Δημιουργούμε έναν δεύτερο «Διάδρομο της Φιλαδέλφειας» για να αποκόψουμε τη Ράφα

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις των ID, «που προελαύνουν», χαράζουν έναν νέο διάδρομο ασφαλείας στη νότια Γάζα, ο οποίος πιθανότατα θα αποκόψει την πόλη Ράφα από την υπόλοιπη Λωρίδα, καθώς το Ισραήλ προσπαθεί να ασκήσει πίεση στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους ομήρους.

Last night in the Gaza Strip, we switched gears. The IDF is seizing territory, striking the terrorists and destroying the infrastructure.



We are also doing something else: We are seizing the Morag Corridor. This will be the second Philadelphi, an additional Philadelphi Corridor. pic.twitter.com/10wriyHbzw