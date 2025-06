Νετανιάχου: Διαψεύδει δημοσίευμα περί πίεσης προς τις ΗΠΑ για εμπλοκή κατά του Ιράν

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέψευσε ότι το Ισραήλ πίεσε τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν στην εκστρατεία του κατά του Ιράν, απορρίπτοντας δημοσίευμα της Washington Post που υποστήριζε το αντίθετο, χαρακτηρίζοντάς το «ανοησία», σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Το άρθρο της Washington Post, το οποίο υπονοεί ότι το Ισραήλ ώθησε τον Πρόεδρο Τραμπ στην τολμηρή του απόφαση να βομβαρδίσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, είναι ανοησία», αναφέρει η επίσημη ανάρτηση του πρωθυπουργού στο X.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



The Washington Post story suggesting that Israel pushed President Trump into his bold decision to bomb Iranian nuclear sites is nonsense.

»