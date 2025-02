Νετανιάχου: Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι

Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αποφασιστικά για να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι στην πατρίδα, ανέφερε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την επιστροφή των έξι Ισραηλινών, ενώ διαμήνυσε ότι το Ισραήλ «δεν θα ξεχάσει ούτε θα συγχωρήσει» τις δολοφονίες της οικογένειας Μπίμπας

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέφερε ότι η κυβέρνησή του «δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται αποφασιστικά για να επιστρέψουν όλοι οι όμηροι μας στην πατρίδα τους - οι ζωντανοί στις οικογένειές τους και οι νεκροί σε μια σωστή ταφή στη χώρα τους», όπως ανέφεραν οι Times of Israel.

Παράλληλα, χαιρετίζει την απελευθέρωση των έξι ομήρων χαρακτηρίζοντάς την «στιγμή χαράς και ανακούφισης» για τις οικογένειές τους και το Ισραήλ, ενώ διαμηνύει πως το Ισραήλ «δεν θα ξεχάσει ούτε θα συγχωρήσει» τις δολοφονίες της οικογένειας Μπίμπας.

Ο Νετανιάχου υπογραμμίζει «την επιμονή και το κατηγορηματικό αίτημά μας» για την επιστροφή της σορού της Σίρι Μπίμπας, δύο ημέρες αφότου η Χαμάς έδωσε στο Ισραήλ τη σορό μιας άλλης γυναίκας από τη Γάζα. Η σορός του Shiri επιστράφηκε τελικά στο Ισραήλ αργά χθες το βράδυ.

Έβδομη ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους - Παραδόθηκαν και οι έξι όμηροι

Έξι Ισραηλινοί όμηροι, όπως είχε ανακοινωθεί, παραδόθηκαν από τη Χαμάς σε τρεις δόσεις κατά την έβδομη στη σειρά απελευθέρωση ομήρων που ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου. Οχήματα του Ερυθρού Σταυρού βρίσκονταν στο καθορισμένο σημείο της Ράφα, στη Γάζα, όπου πραγματοποιείται η ανταλλαγή ομήρων ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ.

Σε εκπροσώπους του Ερυθρού Σταυρού, στη Νουσεϊράτ της κεντρικής Γάζας, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς παρέδωσε τρεις Ισραηλινούς ομήρους, τους Ελίγια Κοέν, Ομερ Σεμ Τοβ και Ομερ Βένκερτ, οι οποίοι είχαν απαχθεί από το rave party Nova στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας. την 7η Οκτωβρίου 2023.

Νωρίτερα, η τρομοκρατική οργάνωση παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό δύο από τους έξι ομήρους, με το παρακάτω βίντεο να καταγράφει τη στιγμή της ανταλλαγής των πρώτων δύο από τους έξι Ισραηλινούς ομήρους. Ο λόγος για τον Αβέρα Μενγκίστο ο οποίος συνελήφθη το 2014 αφού πέρασε στη Γάζα, και τον 40χρονο Ταλ Σοχάμ, ο οποίος συνελήφθη από το κιμπούς Μπεερί στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τελευταίος, παραδόθηκε, σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ο Χισάμ αλ-Σάγεντ, Ισραηλινός πολίτης ο οποίος είχε εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας πριν από δέκα χρόνια και κρατούνταν έκτοτε.

Hamas hands over two Israeli captives to the Red Cross in Rafah, southern Gaza, in the seventh prisoner swap involving six hostages pic.twitter.com/AG8BFpbWoX — TRT World (@trtworld) February 22, 2025

Two Israeli hostages, Tal Shoham and Avera Mengistu, are now being released by Hamas.



Four more hostages are to be freed later today. pic.twitter.com/ASwdbZRPJm — Israel ישראל (@Israel) February 22, 2025

Ένας ακόμη όμηρος που αναμένεται να απελευθερωθεί το Σάββατο (22/02) είναι ο Χισάμ αλ-Σάγεντ. Τόσο αυτός όσο και ο Αβέρα Μενγκίστο, είναι πολίτες που εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας πριν από δέκα χρόνια και έκτοτε κρατούνται. Τρεις είναι νεαροί που απήχθησαν από το rave party Nova και ο τέταρτος είναι πατέρας τριών παιδιών που απήχθη από το κιμπούτς Μπεερί, όπου επισκεπτόταν τους γονείς της γυναίκας του.

LIVE UPDATES: Hostages Tal Shoham and Abera Mengistu paraded by Hamas on stage ahead of their release from captivity

(Credit: Al Jazeera)https://t.co/3vf0YH8U6F pic.twitter.com/7CcldiXnhJ — Haaretz.com (@haaretzcom) February 22, 2025

Στο μεταξύ, το Ισραήλ δημοσιοποίησε τη λίστα με τους 602 Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα απελευθερώσει μετά την παράδοση των έξι ομήρων. Η λίστα περιλαμβάνει 60 βαρυποινίτες, 50 ισοβίτες και 47 Παλαιστίνους που ξανασυνελήφθησαν μετά την απελευθέρωση του στρατιώτη του IDF Γκιλάντ Σαλίτ το 2011.

Από την άλλη πλευρά, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να περάσει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ και να προχωρήσει στη συνολική ανταλλαγή ομήρων - κρατουμένων για να επιτευχθεί μόνιμη κατάπαυση του πυρός και καθολική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Ταυτοποιήθηκε η σορός της Σίρι Μπίμπας - Επεστράφη στο Ισραήλ από τη Χαμάς

Υπενθυμίζεται ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της Σίρι Μπίμπας, της Ισραηλινής ομήρου που σκοτώθηκε μαζί με τους δύο γιους της, Αριέλ και Κφιρ, ηλικίας 4 ετών και 8 μηνών αντίστοιχα, στη Γάζα. Την ταυτοποίηση ανακοίνωσε η οικογένεια Μπίμπας, όσο για τη σορό, επεστράφη στο Ισραήλ από την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

«Την περασμένη νύχτα, η Σίρι μας επέστρεψε στο σπίτι. Έπειτα από τη διαδικασία ταυτοποίησης (...) λάβαμε το πρωί το νέο που τόσο φοβόμασταν: η Σίρι μας σκοτώθηκε κατά την κράτησή της. Επί 16 μήνες, αναζητούσαμε βεβαιότητες και τώρα που τις έχουμε δεν μας φέρνουν καμία παρηγοριά», όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οικογένεια Μπίμπας.

Η οικογένεια ανακοίνωσε ότι δεν έλαβε «καμία λεπτομέρεια» από τις ισραηλινές αρχές για το πώς η Σίρι Μπίμπας και τα παιδιά της Αριέλ και Κφίρ σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της ομηρείας τους στη Γάζα, αφότου οι σοροί τους επιστράφηκαν στο Ισραήλ.

«Η οικογένεια ζητά να μην προστεθούν περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Σίρι και τα παιδιά δολοφονήθηκαν από τους απαγωγείς τους», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε εκ μέρους τους από το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων.

«Ο Γιάρντεν [Μπίμπας, ο πατέρας των παιδιών] και η οικογένεια θέλουν ο κόσμος να μάθει ότι επρόκειτο για φόνο, χωρίς περαιτέρω εξέταση», προσθέτει το κείμενο.

«Οποιαδήποτε δημοσίευση λεπτομερειών (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου μεταχείρισης των σορών) είναι αντίθετη με τις επιθυμίες της οικογένειας και ζητάμε να αποφευχθεί αυτό», συνεχίζει η ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι «η οικογένεια δεν έχει λάβει λεπτομέρειες από επίσημη πηγή» για τις συνθήκες του θανάτου τους.

Η Χαμάς επέστρεψε την Πέμπτη τα πτώματα των Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, οι οποίοι ήταν ηλικίας 4 ετών και 8,5 μηνών αντίστοιχα όταν απήχθησαν μαζί με τη μητέρα τους Σίρι Μπίμπας κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο κιμπούτς Νιρ Οζ στο νότιο Ισραήλ.

Η τρομοκρατική οργάνωση ισχυρίζεται ότι η Σίρι Μπίμπας και τα δύο παιδιά της σκοτώθηκαν τον Νοέμβριο του 2023 από ισραηλινό βομβαρδισμό στον τόπο όπου κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τα δύο παιδιά «σκοτώθηκαν βάναυσα σε αιχμαλωσία τον Νοέμβριο του 2023 από Παλαιστίνιους τρομοκράτες» και οι δολοφόνοι έδρασαν «με γυμνά χέρια».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε «φρικτές δολοφονίες» που διαπράχθηκαν από «τέρατα».

«Δεν λάβαμε συγγνώμη από εσάς αυτήν την οδυνηρή στιγμή», είπε η Όφρι Μπίμπας, αδερφή του Γιάρντεν Μπίμπας, σε δήλωση την Παρασκευή, κατηγορώντας τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι εγκατέλειψε τη Σίρι Μπίμπας και τα παιδιά της στις 7 Οκτωβρίου 2023 και κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους.

Ο Γιαρντέν Μπίμπας, ο οποίος απήχθη χωριστά από τη σύζυγο και τα παιδιά του, αφέθηκε ελεύθερος την 1η Φεβρουαρίου σε ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούσε το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τη Χαμάς.

Bibas Family 🧡🧡🧡 Kidnapped by the Palestinians and murdered in cold blood by the Palestinians in Gaza! pic.twitter.com/GGIFIiz4dh — shar10003 (@SharonZfoni) February 22, 2025

Νωρίτερα, ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού, μετέδωσε ότι η σορός της Σίρι Μπίμπας ταυτοποιήθηκε και ότι πιθανότατα δολοφονήθηκε κατά την κράτησή της.

"Elle est rentrée à la maison": la famille de l'otage israélienne Shiri Bibas confirme sa mort et celle de ses enfants âgés de 4 ans et 8 mois https://t.co/toSCkN9MUM — RTL info (@rtlinfo) February 22, 2025

Πρεσβεία Ισραήλ στην Ελλάδα για την οικογένεια Μπίμπας: «Δεν υπάρχουν λόγια»

«Δεν υπάρχουν λόγια». Με αυτή τη φράση, η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα αναρτά στα social media τη δήλωση της οικογένειας Μπίμπας για τον άδικο χαμό της Σίρι και των δύο γιων της στα χέρια των τρομοκρατών της Χαμάς.

Στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία της Σίρι με το 8 μηνών βρέφος της η πρεσβεία του Ισραήλ δημοσιεύει τη δήλωση της οικογένειας Μπίμπας εκφράζοντας το σεβασμό της απέναντι στον πόνο των μελών της.

Η δήλωση της οικογένειας Μπίμπας:

«Απόψε, η Shiri μας επέστρεψε πίσω. Μετά τη διαδικασία ταυτοποίησης στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής, λάβαμε την είδηση ​​που φοβόμασταν σήμερα το πρωί - η Shiri δολοφονήθηκε σε ομηρία. Τώρα έχει επιστρέψει πίσω στους γιους της, τον σύζυγο, την αδερφή της και όλη την οικογένειά της για να ξεκουραστεί.

Παρά τους φόβους μας για τη μοίρα τους, συνεχίσαμε να ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να τους αγκαλιάσουμε άλλη μια φορά. Τώρα, πονάμε.

Για 16 μήνες, ψάχναμε για βεβαιότητα, και τώρα που έφτασε, δεν υπάρχει παρηγοριά σε αυτό. Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι θα βρούμε παρηγοριά κλείνοντας αυτό το οδυνηρό κεφάλαιο.

Η Shiri ήταν μια υπέροχη μητέρα για τον Ariel και τον Kfir, μια τρυφερή σύντροφος του Yarden, μια αφοσιωμένη αδερφή και θεία και μια απίστευτη φίλη.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, συνεχίζουμε να απαιτούμε την άμεση επιστροφή των εναπομεινάντων ομήρων που βρίσκονται ακόμη σε αιχμαλωσία. Δεν υπάρχει πιο επείγουσα αιτία. Δεν μπορεί να υπάρξει θεραπεία χωρίς να επιστρέψουν.

Λεπτομέρειες για την κηδεία θα ανακοινωθούν αργότερα. Ζητάμε ευγενικά χώρο για να θρηνήσουμε και να επεξεργαστούμε αυτή την τεράστια απώλεια. Σας ευχαριστούμε όλους για την αμέριστη υποστήριξη και την αγάπη σας τους τελευταίους 16 μήνες.

Μακάρι να τα έβλεπε αυτά η Shiri.»