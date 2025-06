Νετανιάχου: Ανακτήθηκαν οι σοροί δύο ομήρων σε στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα

Ανακτήθηκαν οι σοροί δύο ομήρων της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) και της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας) στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε την Τετάρτη (11/06) ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου διαβεβαίωσε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ: «Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να φέρουμε πίσω όλους τους αιχμαλώτους μας – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς».

Όπως ανέφεραν νωρίτερα οι Times of Israel, οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού (IDF) ανέκτησαν η σορό του δολοφονημένου από τη Χαμάς ομήρου Γιαΐρ Γιάακοβ, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε την Τετάρτη (11/06) ο γιος του, Γιάγκιλ.

Το δημοσίευμα προσθέτει πως ο Γιαΐρ Γιάακοβ και η σύντροφος του Μεϊράβ Ταλ απήχθησαν από το σπίτι του στο κιμπούτς Νιρ Ουζ στις 7 Οκτωβρίου του 2023, όταν τρομοκράτες της Χαμάς επιτέθηκαν στην περιοχή.

In an IDF and ISA operation, the body of Yair Yaakov was recovered from Gaza — 614 days after he was murdered and abducted from Kibbutz Nir Oz on October 7.



His sons, Or and Yagil, and partner Meirav, were taken hostage and released in November 2023.



A devoted father, partner,… pic.twitter.com/NV72TY38Zd