Νετανιάχου: Ξεκινούν διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Πέμπτη ότι έδωσε εντολή για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα και τον τερματισμό του πολέμου, υπό όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ, σύμφωνα με το Reuters.

Μιλώντας σε στρατιώτες που υπηρετούν στη Γάζα, ο Νετανιάχου τόνισε ότι θα συναντηθεί με τους διοικητές για να εγκρίνει σχέδια για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο της αποφασιστικής νίκης. Ήρθα σήμερα στη Μεραρχία της Γάζας για να εγκρίνω τα σχέδια που παρουσίασαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις σε εμένα και στον Υπουργό Άμυνας για την ανάληψη του ελέγχου της πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς», είπε.

Ταυτόχρονα, συνέχισε «εξέδωσα οδηγίες για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς από το Ισραήλ» προσθέτοντας ότι «βρισκόμαστε στη φάση λήψης αποφάσεων».

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο νωρίτερα αυτόν τον μήνα,αναφέρει ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο μόνο εάν η Χαμάς απελευθερώσει ταυτόχρονα όλους τους ομήρους και αποδεχθεί τους όρους παράδοσης του Ισραήλ.

Απόψε έχει προγραμματιστεί σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους υπουργούς του για την έγκριση των σχεδίων κατάληψης της μεγαλύτερης πόλης του θύλακα. Η σημερινή σύσκεψη στοχεύει στην επικύρωση των επιχειρησιακών σχεδίων, με πρόθεση να ξεκινήσει η επιχείρηση το ταχύτερο δυνατόν, συνοδευόμενη από προειδοποιήσεις στους κατοίκους να εγκαταλείψουν την πόλη.

«Αυτά τα δύο πράγματα - η ήττα της Χαμάς και η απελευθέρωση όλων των ομήρων μας - πάνε μαζί», τόνισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι «εκτιμά ιδιαίτερα την κινητοποίηση των εφέδρων στρατιωτών και, φυσικά, του μόνιμου στρατού, για χάρη αυτής της ζωτικής αποστολής».

Ο ισραηλινός στρατός διατήρησε την πίεση στην πόλη της Γάζας μέχρι την Πέμπτη. Την Τετάρτη, κάλεσε 60.000 εφέδρους, σε ένδειξη ότι η κυβέρνηση προχωρά με το σχέδιο, παρά τη διεθνή καταδίκη.

Η κινητοποίηση δεκάδων χιλιάδων εφέδρων αναμένεται να διαρκέσει εβδομάδες, δίνοντας χρόνο στους μεσολαβητές να προσπαθήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές σχετικά με νέα πρόταση προσωρινής κατάπαυσης του πυρός, την οποία έχει αποδεχτεί η Χαμάς, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα.

Η πρόταση προβλέπει 60ήμερη κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και 18 πτωμάτων που κρατούνται στη Γάζα από μαχητές της Χαμάς. Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει περίπου 200 Παλαιστίνιους κρατούμενους που κρατούνται εδώ και καιρό.

Η ισραηλινή κυβέρνηση επισημαίνει ότι οι υπόλοιποι 50 όμηροι που κρατούνται στη Γάζα πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως, ενώ αξιωματούχοι εκτιμούν ότι περίπου 20 από αυτούς είναι ακόμα ζωντανοί.

Jerusalem Post: Τα σχέδια κατάληψης της Γάζας

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι «εκτιμά ιδιαίτερα» την κινητοποίηση των εφέδρων και των τακτικών δυνάμεων, υπογραμμίζοντας ότι «οι δύο αυτοί στόχοι - η ήττα της Χαμάς και η εξασφάλιση της απελευθέρωσης όλων των ομήρων μας - προχωρούν παράλληλα», σύμφωνα με τη Jerusalem Post.

Όπως αναφέρει η ισραηλινή εφημερίδα, επικαλούμενη πολιτική πηγή, ο Νετανιάχου εντυπωσιάστηκε από τα σχέδια που του παρουσιάστηκαν στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς τα «αξιόπιστα».

Επίσης, ο Αρχηγός του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, μαζί με ανώτερους αξιωματούχους της άμυνας, παρουσίασαν τις τελευταίες ώρες σχέδια για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας στον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατζ και στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ.

Πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο Ζαμίρ μίλησε στις μονάδες της Ταξιαρχίας Κφιρ και του Τεθωρακισμένου Σώματος στο Χαν Γιουνίς, ενημερώνοντας για την επερχόμενη επιχείρηση στην πόλη της Γάζας.

«Προχωράμε με τις προσπάθειες για την επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Ακόμα και τώρα, δυνάμεις μας επιχειρούν ήδη στα περίχωρα της πόλης, ενώ πρόσθετες ενισχύσεις θα ενταχθούν αργότερα», δήλωσε ο Ζαμίρ.

«Οι αποστολές μας παραμένουν η απελευθέρωση των ομήρων και η ήττα της Χαμάς. Δεν θα ησυχάσουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να τις επιτύχουμε. Η επίτευξη αυτών των στόχων είναι απαραίτητη για το μέλλον μας και τις αξίες μας ως κοινωνία», τόνισε ο Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο σημείο όπου οι τρομοκράτες της Χαμάς είχαν στήσει ενέδρα σε στρατιώτες την Τετάρτη, και ο Ζαμίρ εξέφρασε την εκτίμησή του για τους στρατιώτες που κατάφεραν να εξουδετερώσουν τους περισσότερους από τους επιτιθέμενους.

Παράλληλα, έδωσε εντολή στους διοικητές να συνεχίσουν τη διερεύνηση του περιστατικού και να αντλήσουν διδάγματα από αυτό.

«Καταφέραμε ένα σοβαρό πλήγμα στη Χαμάς. Από τον τρομοκρατικό στρατό που βιώσαμε στις 7 Οκτωβρίου, έχει μετατραπεί σε αντάρτικη οργάνωση. Θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τη Χαμάς παντού και να την καταδιώκουμε όσο χρειαστεί και όπου χρειαστεί», πρόσθεσε ο Ζαμίρ.