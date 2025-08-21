Ισραήλ: Θα σταλεί διαπραγματευτική ομάδα μόλις οριστεί ο τόπος συνομιλιών

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε, μέσω ανώτερου Ισραηλινού αξιωματούχου, ότι μόλις καθοριστεί η τοποθεσία των διαπραγματεύσεων, ο πρωθυπουργός θα δώσει εντολή να σταλεί ισραηλινή αντιπροσωπεία, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Στόχος των συνομιλιών θα είναι η απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων και ο τερματισμός του πολέμου με τους όρους του Ισραήλ, προσθέτει και σημειώνει πως δεν είναι σαφές εάν η δήλωση του Νετανιάχου έγινε σε συντονισμό με κάποιον από τους Άραβες μεσολαβητές, οι οποίοι αναμένουν την απάντηση του Ισραήλ στην πρόταση σταδιακής απελευθέρωσης ομήρων που αποδέχθηκε η Χαμάς τη Δευτέρα.

Οι μεσολαβητές ελπίζουν ότι το Ισραήλ θα συμφωνήσει στην άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων είτε στη Ντόχα είτε στο Κάιρο, ώστε να οριστικοποιηθούν ζητήματα όπως οι ταυτότητες των Παλαιστινίων κρατουμένων ασφαλείας που θα απελευθερωθούν.

Ο Νετανιάχου, ωστόσο, φαίνεται να αναφέρεται σε μια διαφορετική συμφωνία, η οποία θα προέβλεπε την ταυτόχρονη απελευθέρωση και των 50 εναπομεινάντων ομήρων. Αυτό είναι κάτι που η Χαμάς έχει προτείνει εδώ και καιρό, με αντάλλαγμα τον τερματισμό του πολέμου και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

Ο Νετανιάχου αντιτείνει ότι μια τέτοια ανταλλαγή θα διατηρούσε τη Χαμάς στην εξουσία, με δυνατότητα ανασυγκρότησης. Αντ’ αυτού, το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε νωρίτερα αυτόν τον μήνα μια σειρά όρων για τον τερματισμό του πολέμου, που ισοδυναμούν με πλήρη παράδοση της Χαμάς.

Οι όροι αυτοί περιλαμβάνουν: την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, τον πλήρη ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας και τη μεταβίβαση της διακυβέρνησης σε έναν φορέα που δεν θα είναι ούτε η Χαμάς ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Η Χαμάς έχει ήδη απορρίψει την ιδέα του αφοπλισμού, ενώ ο Ισραηλινός Στρατός έχει εκτιμήσει ότι η πλήρης διάλυση της στρατιωτικής της υποδομής στη Γάζα θα χρειαστεί χρόνια.