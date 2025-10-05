Νεπάλ: Τουλάχιστον 22 νεκροί μέσα σε 36 ώρες από ισχυρές πλημμύρες

Οι ισχυρές βροχές προκάλεσαν κατολισθήσεις και πλημμύρες που μπλόκαραν δρόμους, παρέσυραν γέφυρες και σκότωσαν τουλάχιστον 22 άτομα τις τελευταίες 36 ώρες στο Νεπάλ, ανέφεραν αξιωματούχοι την Κυριακή.

Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ξεχωριστές κατολισθήσεις στην περιοχή Ιλάμ, στα ανατολικά σύνορα με την Ινδία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας Μπινόντ Γκιμίρε. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στο νότιο Νεπάλ από κεραυνούς και ένας άνθρωπος πέθανε από πλημμύρες στην περιοχή Ουνταγιάπουρ, επίσης στο ανατολικό Νεπάλ, πρόσθεσε.

Έντεκα άνθρωποι παρασύρθηκαν από τις πλημμύρες και αγνοούνται από το Σάββατο, σύμφωνα με τις αρχές.

«Οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται», δήλωσε στο Reuters ο Σάντι Μαχάτ, εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (NDRRMA).

Αρκετές εθνικές οδοί έχουν αποκλειστεί από κατολισθήσεις και πλημμύρες, με αποτέλεσμα να έχουν αποκλειστεί εκατοντάδες επιβάτες, σύμφωνα με τις αρχές.

«Οι πτήσεις εσωτερικού έχουν διακοπεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά οι πτήσεις εξωτερικού λειτουργούν κανονικά», δήλωσε ο Ρίντζι Σέρπα, εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Κατμαντού.

Στο νοτιοανατολικό Νεπάλ, ο ποταμός Κόσι, ο οποίος προκαλεί θανατηφόρες πλημμύρες στην ανατολική ινδική πολιτεία Μπιχάρ σχεδόν κάθε χρόνο, υπερχείλιζε το επίπεδο κινδύνου, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της περιφέρειας.

Ο Νταρμεντρα Κούμαρ Μίσρα, κυβερνήτης της περιφέρειας Σουνσάρι, δήλωσε ότι η ροή του ποταμού Κόσι ήταν υπερδιπλάσια από το κανονικό.

Ο ίδιος είπε ότι και οι 56 πύλες του φράγματος Koshi είχαν ανοίξει για να αποστραγγιστεί το νερό, σε σύγκριση με τις 10 έως 12 που ανοίγουν σε κανονικές συνθήκες, προσθέτοντας ότι οι αρχές «προετοιμάζονται να απαγορεύσουν τη διέλευση βαρέων οχημάτων από τη γέφυρα».

Στο Κατμαντού, που περιβάλλεται από λόφους, αρκετοί ποταμοί έχουν πλημμυρίσει δρόμους και πολλά σπίτια, αποκόβοντας την πρωτεύουσα, που είναι γεμάτη ναούς, από το υπόλοιπο της χώρας μέσω των οδικών αρτηριών.

Εκατοντάδες άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο σε κατολισθήσεις και πλημμύρες που είναι συχνές στο κυρίως ορεινό Νεπάλ κατά τη διάρκεια της περιόδου των μουσώνων, η οποία συνήθως ξεκινά στα μέσα Ιουνίου και συνεχίζεται μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Οι μετεωρολογικές αρχές αναφέρουν ότι οι βροχές είναι πιθανό να συνεχίσουν να πλήττουν τη χώρα των Ιμαλαΐων μέχρι τη Δευτέρα, ενώ οι αρχές δηλώνουν ότι λαμβάνουν «μέγιστη προσοχή και προφυλάξεις» για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που έχουν πληγεί από την καταστροφή.