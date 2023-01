Νεπάλ: Συγκλονιστικά πλάνα λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του αεροσκάφους

Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του αεροσκάφους που επιχειρούσε να προσγειωθεί στο Νεπάλ με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι 68 από τους 72 επιβάτες κατέγραψε με την κάμερα του κινητού του ένας επιβάτης, ο οποίος έκανε live μετάδοση στο facebook. Το επίμαχο βίντεο φέρνει στο φως της δημοσιότητας το ειδησεογραφικό μέσο TMZ.

Ο επιβάτης που βιντεοσκοπούσε τη διαδικασία καθόδου του αεροσκάφους για να ξεκινήσει την προσγείωση και διασώθηκε από το τραγικό συμβάν ανέφερε ότι καθόταν δίπλα στο παράθυρο και είχε αρχίσει να καταγράφει κατά τη διάρκεια που το αεροπλάνο πετούσε χαμηλά, όταν ξαφνικά έκανε απότομο ελιγμό.

Σε λίγη ώρα, κινηματογραφεί μερικούς άλλους επιβάτες που αρχίζουν να γέρνουν προς τα δεξιά... και ξαφνικά, το αεροπλάνο χτυπά στο έδαφος - με τις φλόγες να εξαπλώνονται σε ολόκληρη την προβολή της κάμερας.

«Το είδα και σοκαρίστηκα… Σκέφτηκα ότι σήμερα όλα θα τελειώσουν εδώ μετά τη συντριβή, θα είμαι κι εγώ νεκρός», είπε ο Diwas Bohora μιλώντας στην βρετανική εφημερίδα Daily Mail. Αφού συνετρίβη, ξέσπασαν κόκκινες φλόγες και το έδαφος σείστηκε βίαια, σαν σεισμός, είπε και συμπλήρωσε «φοβήθηκα. Βλέποντας αυτή τη σκηνή, τρόμαξα».

Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε το αεροσκάφος να περιστρέφεται βίαια στον αέρα αφού άρχισε να κατεβαίνει προς την προσγείωση, παρακολουθώντας από τη βεράντα του σπιτιού του. Τέλος, είπε ότι το αεροπλάνο έπεσε πρώτα προς τα αριστερά και συνετρίβη στο φαράγγι.

Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ είπε ότι το αεροσκάφος ήρθε τελευταία φορά σε επαφή με το αεροδρόμιο πριν συντριβεί. στο φαράγγι Σέτι στις 10:50 π.μ.

BREAKING: Yeti Airlines plane carrying more than 70 people crashes in Pokhara, Nepal pic.twitter.com/iUMQ4N16sE