Νεπάλ: Σεισμός 6,3 βαθμών προκάλεσε κατολίσθηση και υλικές ζημιές - Τραυματίστηκαν 17 κάτοικοι

Δύο σεισμικές δονήσεις 5,3 και 6,3 Ρίχτερ, σημειώθηκαν με διαφορά μισής ώρας, σήμερα Τρίτη (03/10) στο δυτικό Νεπάλ, προκαλώντας κατολίσθηση και σημαντικές υλικές ζημιές.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε πως 17 άνθρωποι (ένδεκα γυναίκες και έξι άνδρες) διακομίστηκαν τραυματισμένοι σε νοσοκομεία, ενώ αγνοείται η τύχη μιας γυναίκας που παρασύρθηκε από κατολίσθηση.

#WATCH | Few buildings in Bajhang district suffer damage after 6.2 magnitude earthquake strikes Nepal



(Source: API-Nepal) pic.twitter.com/t7Bn90MNEe