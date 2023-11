Νεπάλ: Νέες δονήσεις τρεις ημέρες μετά τον φονικό σεισμό

Νέος σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο Νεπάλ, όπως ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, τρεις ημέρες μετά τον θάνατο τουλάχιστον 153 ανθρώπων από τον χειρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα από το 2015.

Η σημερινή δόνηση είχε επίκεντρο το Ραμινάντα στην επαρχία Τζάτζαρκοτ, στην ίδια περιοχή με τον σεισμό της Παρασκευής, αλλά έως τώρα δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Σεισμικής Παρακολούθησης και Ερευνών.

Μια δεύτερη σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών με επίκεντρο το Πάινκ, κοντά στο Ραμινάντα στο δυτικό τμήμα του κράτους αυτού των Ιμαλαΐων, σημειώθηκε εννέα λεπτά μετά την πρώτη, σύμφωνα με το Κέντρο.

Σύμφωνα με αναθεωρημένα στοιχεία, τουλάχιστον 153 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 339 τραυματίστηκαν στον ισχυρό σεισμό της Παρασκευής, μεγέθους 6,4 βαθμών σύμφωνα με το Εθνικό Σεισμολογικό Κέντρο του Νεπάλ, στην περιοχή Τζάτζαρκοτ, καθώς σπίτια στην περιοχή κατέρρευσαν και η δόνηση έγινε αισθητή έως και το Νέο Δελχί της γειτονικής Ινδίας. Ο χθεσινός απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για τουλάχιστον 157 νεκρούς.

Η σεισμική δόνηση της Παρασκευής ήταν η φονικότερη στο Νεπάλ από το 2015, όταν περίπου 9.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε δυο σεισμούς στη χώρα αυτή των Ιμαλαΐων. Τότε ολόκληρες πόλεις ισοπεδώθηκαν ενώ πάνω από ένα εκατομμύριο σπίτια καταστράφηκαν, με κόστος 6 δισεκ. δολαρίων για την οικονομία.

