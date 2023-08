Νέος συναγερμός στην Κεντρική Ευρώπη - Δεύτερο «κύμα» κακοκαιρίας για τη Σλοβενία

To κύμα κακοκαιρίας με καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες, εξαπλώνεται από την Ιταλία στην κεντρική Ευρώπη.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, στην Αυστρία ο παγκοσμίου φήμης καταρράκτης Gasteinerfall κοντά στο Σάλτσμπουργκ έχει μετατραπεί σε τεράστιο χείμαρρο θολού νερού μετά από έντονες βροχοπτώσεις τις τελευταίες 24 ώρες.

Wow! Gasteinerfall Waterfall in the city center of Bad Gastein (Salzburg), Austria, with huge volumes of water flowing down it due to the heavy rainfall over the last 24 hours.



Credit: Ronny Katsch pic.twitter.com/bVHC4tvjdH