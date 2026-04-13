Οι Βρετανοί ταξιδιώτες βρίσκονται αντιμέτωποι με μεγάλες καθυστερήσεις και χαμένες πτήσεις εξαιτίας της πλήρους εφαρμογής του νέου Συστήματος Εισόδου/Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο έχει προκαλέσει χάος σε αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο σύστημα απαιτεί από πολίτες τρίτων χωρών, μεταξύ αυτών και του Ηνωμένου Βασιλείου, να υποβάλλονται σε βιομετρικό έλεγχο κατά την είσοδο και έξοδο από τη ζώνη Σένγκεν, με λήψη φωτογραφίας και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Το Σαββατοκύριακο καταγράφηκαν σοβαρές καθυστερήσεις και ακυρώσεις σε αεροδρόμια όπως της Λισαβόνας, της Γενεύης, της Μάλτας, των Βρυξελλών και του Άμστερνταμ, με επιβάτες να αναφέρουν αναμονή έως και δύο ώρες στον έλεγχο διαβατηρίων.

Στο Μιλάνο, όπου επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα, η κατάσταση ήταν ακόμη χειρότερη, καθώς επιβάτες περίμεναν έως και τρεις ώρες, με αποτέλεσμα αρκετοί να αισθανθούν αδιαθεσία, να κάνουν εμετό ή ακόμη και να λιποθυμήσουν.

Ιδιαίτερα σοβαρό ήταν το περιστατικό στο αεροδρόμιο Λινάτε του Μιλάνου, όπου περίπου 100 επιβάτες της easyJet έχασαν την πτήση τους για Μάντσεστερ, παρότι είχαν φτάσει ώρες νωρίτερα. Η εταιρεία καθυστέρησε την αναχώρηση κατά 52 λεπτά για να δώσει χρόνο στους επιβάτες, όμως το πλήρωμα πλησίαζε το ανώτατο επιτρεπόμενο ωράριο εργασίας και η πτήση αναχώρησε σχεδόν μισοάδεια.

@easyJet our flight from Milan Linate took off without us due to Border Control being FAR too busy and the automated system not working. We are now stuck in Milan, missing work, spending money that we don’t have and have to transfer from Gatwick to Manchester! pic.twitter.com/XfPshK5GZK — Miss Benn (@Emily_Benn20) April 12, 2026

Πολλοί επιβάτες αναγκάστηκαν να κλείσουν νέες πτήσεις με δικά τους έξοδα, να αναζητήσουν ξενοδοχεία ή καταλύματα και σε ορισμένες περιπτώσεις να επιστρέψουν μέσω άλλων πόλεων, όπως το Λονδίνο αντί για το Μάντσεστερ.

Ειδικοί της αεροπορίας εκτιμούν ότι τα προβλήματα θα συνεχιστούν για αρκετές εβδομάδες, καθώς η εφαρμογή του EES βρίσκεται ακόμη σε μεταβατική φάση. Όπως επισημαίνουν, είναι αναμενόμενο να υπάρξουν «παιδικές ασθένειες» σε ένα τόσο φιλόδοξο και γραφειοκρατικά σύνθετο σύστημα που εφαρμόζεται ταυτόχρονα σε δεκάδες χώρες.

Το EES αντικαθιστά τη χειροκίνητη σφράγιση διαβατηρίων και στοχεύει στην αυτοματοποίηση των συνοριακών ελέγχων. Ωστόσο, η πρώτη φάση εφαρμογής του φαίνεται να προκαλεί μεγάλη σύγχυση στους ταξιδιώτες, ενώ αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες ζητούν από τις ευρωπαϊκές αρχές μεγαλύτερη ευελιξία μέχρι να ομαλοποιηθεί η λειτουργία του.