Times of Israel

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι η Χαμάς πρέπει «γρήγορα» να αρχίσει να παραδίδει τα σώματα των νεκρών ομήρων στο Ισραήλ, διαφορετικά θα αρχίσει να αντιμετωπίζει συνέπειες.

Η Χαμάς έχει παραδώσει τις σορούς 15 νεκρών ομήρων, ενώ τα σώματα άλλων 13 παραμένουν στη Γάζα. Η τρομοκρατική οργάνωση ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε όλες τις σορούς και δεν γνωρίζει πού βρίσκονται ορισμένες από αυτές, όμως Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι δεν πιστεύουν πως αυτό ισχύει.

«Έχουμε μια πολύ ισχυρή ΕΙΡΗΝΗ στη Μέση Ανατολή, και πιστεύω ότι έχει καλές πιθανότητες να είναι ΔΙΑΡΚΗΣ», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social.

«Η Χαμάς θα πρέπει να αρχίσει να επιστρέφει τα σώματα των νεκρών ομήρων, συμπεριλαμβανομένων δύο Αμερικανών, γρήγορα, διαφορετικά οι άλλες χώρες που συμμετέχουν σε αυτή τη ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΡΗΝΗ θα αναλάβουν δράση. Ορισμένα από τα σώματα είναι δύσκολο να ανακτηθούν, αλλά άλλα μπορούν να επιστραφούν τώρα και, για κάποιο λόγο, δεν το κάνουν», συνεχίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Ίσως αυτό να έχει να κάνει με τον αφοπλισμό τους, αλλά όταν είπα ότι “και οι δύο πλευρές θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης”, αυτό ισχύει μόνο εάν συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους», προειδοποιεί.

«Ας δούμε τι θα κάνουν μέσα στις επόμενες 48 ώρες. Παρακολουθώ την κατάσταση πολύ στενά.» πρόσθεσε.