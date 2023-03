Iταλικά ΜΜΕ

Τουλάχιστον τριάντα άτομα αγνοούνται σε νέο ναυάγιο στα λιβυκά χωρικά ύδατα. Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πλεούμενο στο οποίο επέβαιναν μετανάστες και πρόσφυγες ανετράπη και μέχρις στιγμής έχουν διασωθεί δεκαεπτά άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Ιταλική Ακτοφυλακή, το πλεούμενο ανετράπη ενώ οι επιβαίνοντες μεταφέρονταν σε εμπορικό πλοίο, το οποίο, αύριο, αναμένεται να αποβιβάσει τους διασωθέντες σε λιμάνι της Κάτω Ιταλίας.

Η ΜΚΟ Alarm Phone, όμως, κατηγορεί τις ιταλικές αρχές ότι ενώ είχαν πληροφορηθεί πως υπήρχε κίνδυνος ναυαγίου, καθυστέρησαν την παροχή της αναγκαίας βοήθειας. «Λίγες ημέρες μετά το τραγικό ναυάγιο της Καλαβρίας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο συμβάν με καθυστέρηση στην παροχή βοήθειας προς ανθρώπους που κινδυνεύουν να πνιγούν», έγραψε στο διαδίκτυο και η ΜΚΟ Mediterranea Saving Humans.

«Είμαστε σε κατάσταση σοκ. Σύμφωνα με διάφορες πηγές, δεκάδες άνθρωποι από αυτό το σκάφος έχουν πνιγεί», ανέφερε στο Twitter.

⚫ We are in shock. According to different sources, dozens of people from this boat in distress have drowned. We first alerted authorities at 2:28h CET on 11 March, emphasising the urgent distress situation. The Italian authorities knowingly delayed rescue and let them die.