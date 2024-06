Νέο βίντεο-ντοκουμέντο από τη διάσωση των τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων (vid)

Νέο βίντεο από τη διάσωση των τεσσάρων ομήρων στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ έδωσαν στη δημοσιότητα οι ισραηλινές Αρχές.

Στο βίντεο φαίνονται πλάνα από κάμερες κράνους του ισραηλινού στρατού και της μονάδας επιχειρήσεων της Σιν Μπετ, μαζί με στρατιώτες των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων που επιχειρούσαν στο Νουσεϊράτ της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός επιχείρησε ταυτόχρονα σε δύο τοποθεσίες για τη διάσωση των τεσσάρων ομήρων, ενώ παράλληλα αντάλλαζαν πυρά με τρομοκράτες της Χαμάς. Η Νόα Αργκαμάνι, 26 ετών, διασώθηκε στη μία τοποθεσία, ενώ οι Σλόμι Ζιβ, 41 ετών, Αντρέι Κοζλόφ, 27 ετών, και Άλμογκ Μέιρ Ζον, 22 ετών, διασώθηκαν από μια δεύτερη τοποθεσία.

Βίντεο που περιήλθε στην κατοχή του Associated Press δείχνει τις ισραηλινές δυνάμεις να εισβάλλουν στην τοποθεσία όπου κρατούνταν τρεις από τους τέσσερις ομήρους. Οι Ζιβ, Κοζλόφ και Ζον φαίνονται αργότερα να επιβιβάζονται σε ελικόπτερο και να επιστρέφουν αεροπορικώς στο Ισραήλ.

🚁 WATCH: One of the first moments when Shlomi, Andrey and Almog board the “Yasur” helicopter after being rescued from Hamas after 245 days as hostages: pic.twitter.com/m090cHf8Ym