Νέο βίντεο καταγράφει την απαγωγή Ισραηλινού στρατιώτη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο από τη στιγμή που ο Ισραηλινός στρατιώτης Νιμρόντ Κοέν απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η οικογένεια του Νιμρόντ Κοέν, ο οποίος κρατείται όμηρος, έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από την απαγωγή, υλικό το οποίο ανακτήθηκε από τον ισραηλινό στρατό, αναφέρει η Jerusalem Post.

The family of hostage soldier Nimrod Cohen approves for publication a video showing his capture by Hamas terrorists on October 7, 2023. https://t.co/OtAjlMIg8H pic.twitter.com/CBSNpAJuBK — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) August 25, 2025

Οι συγγενείς του ομήρου παραχώρηαν συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα στο Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων στο Τελ Αβίβ, όταν παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι εικόνες.

Στο βίντεο διακρίνεται ο Κοέν να βγαίνει από ένα άρμα μάχης με τη βία από τρομοκράτες της Χαμάς και να οδηγείται πεζός προς τη Λωρίδα της Γάζας. Μια φωνή στο βίντεο τον διαβεβαιώνει ότι θα επιστρέψει στο Ισραήλ.

«Αυτό που βλέπετε είναι ο χειρότερος εφιάλτης κάθε μητέρας στο Ισραήλ. Το ανήμπορο παιδί μου απήχθη και σύρθηκε βάναυσα στην κόλαση, και ως μητέρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα, μόνο να παρακολουθώ σε πλήρη αδυναμία, καθώς ακούω τις σπαρακτικές κραυγές του αγαπημένου μου γιου», είπε η μητέρα του, Βίκι Κοέν.

Αρκετοί όμηροι που απελευθερώθηκαν κατέθεσαν ότι για αρκετούς μήνες ο Κοέν κρατούνταν σε ένα μικρό κλουβί για ζώα. Επειδή είναι στρατιώτης των IDF, υπέστη εξαιρετικά σκληρές ανακρίσεις και βασανιστήρια από τους τρομοκράτες, οι οποίοι αλλάζουν συνεχώς τοποθεσία μόλις ακούσουν ήχους προσέγγισης ισραηλινών δυνάμεων.

Ο Κοέν ήταν ο μοναδικός επιζών από τους τέσσερις στρατιώτες που βρίσκονταν στο άρμα μάχης όταν δέχθηκε επίθεση με ρουκέτες και εκρηκτικά από τη Χαμάς στα σύνορα, την 7η Οκτωβρίου.