Προπαγανδιστικό βίντεο με τον Ισραηλινό όμηρο Ελ. Μπομπότ έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς (vid)

Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς δημοσίευσε το Μεγάλο Σάββατο (19/04) ένα καινούργιο βίντεο που δείχνει επιπλέον σημεία ζωής από τον Ισραηλινό όμηρο Ελκάνα Μπομπότ, ο οποίος παραμένει αιχμάλωτος στη Γάζα.

#Hamas' Military Media released another part of its "Time is Running Out" series, showing Israeli captive Elkana Bohbot talking with his family.



The captive told his son, "You see how the state is treating me. I want you to grow up and take that into consideration."



The footage… pic.twitter.com/izoWRJ2mhe