Νεκρός ο 8χρονος που είχε τραυματιστεί στην επίθεση στην Αν. Ιερουσαλήμ

Ένα οκτάχρονο αγόρι που είχε τραυματιστεί σοβαρά χθες, Παρασκευή, υπέκυψε στα τραύματά του, όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο όπου είχε μεταφερθεί το παιδί.

«Κατά τη διάρκεια (της αργίας) του Σαββάτου, ο 'Ασερ Μεναχέμ Παλέι, ηλικίας 8 ετών, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά στην επίθεση στη Ραμότ, έχασε τη μάχη για τη ζωή», ανακοίνωσε το νοσοκομείο Shaare Tzedek της Ιερουσαλήμ.

Η επίθεση σημειώθηκε στην εβραϊκή συνοικία Ραμότ, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ που προσαρτήθηκε από το Ισραήλ μετά τον Πόλεμο των 'Εξι Ημερών, το 1967.

Δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν όταν ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων σε στάση λεωφορείου στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ την Παρασκευή.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε το περιστατικό τρομοκρατική επίθεση και διέταξε την ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας.

1/4 Terror attack in Jerusalem: Around 13:27 a car driver was speeding towards the Golda Meir-Mintz intersection at the exit from the Ramot neighborhood in the direction of Givat Ze'ev, and rammed innocent people who were waiting at the bus station pic.twitter.com/bM6vVnZR5b