Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι, αστυνομικός στις Βρυξέλλες

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε μετά από επίθεση με μαχαίρι στις Βρυξέλλες. Βέλγος δικαστικός αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, συνδέει την επίθεση με την τρομοκρατία.

Ο δράστης δέχθηκε πυρά αστυνομικών και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε η βελγική αστυνομία.

«Μια από τις περιπολίες μας δέχθηκε επίθεση από έναν άνδρα οπλισμένο με μαχαίρι», είπε η αστυνομία. «Οι δύο αστυνομικοί κάλεσαν τότε ενισχύσεις. Ένας αξιωματικός μιας άλλης περιπόλου χρησιμοποίησε το πυροβόλο όπλο του για να εξουδετερώσει τον δράστη», αναφέρει το Associated Press.

Σύμφωνα με τα βελγικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φώναξε «Αλλάχου ακμπάρ», την αραβική φράση που σημαίνει «Ο Θεός είναι μεγάλος». Η εφημερίδα Le Soir ανέφερε ότι ο νεκρός αστυνομικός μαχαιρώθηκε στο λαιμό και πέθανε στο νοσοκομείο.

BREAKING: One police officer has been fatally stabbed in Brussels in a suspected terror attack, a Belgian official says. https://t.co/BP8a4k9A0X