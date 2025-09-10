Πρόταση μομφής κατά της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα καταθέσουν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης οι ομάδες των Πατριωτών και της Αριστεράς της ΕΕ.

Όπως αναφέρει το Politico, η κίνηση των ακροδεξιών και ακροαριστερών ομάδων, λίγες ώρες μετά την ιστορική ομιλία της φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, έρχεται δύο μήνες μετά την τελευταία πρόταση μομφής, η οποία υπογράμμισε τον πολιτικό κατακερματισμό της ΕΕ.

Η φον ντερ Λάιεν και η Επιτροπή της θα αναγκαστούν να παραιτηθούν εάν εγκριθεί οποιαδήποτε από τις δύο προτάσεις, αν και αυτό είναι απίθανο, καθώς έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας των νομοθετών. Ωστόσο, η κίνηση αυτή θα μπορούσε να δώσει στους κεντρώους συμμάχους της φον ντερ Λάιεν την ευκαιρία να αποσπάσουν παραχωρήσεις, όπως έκαναν στην τελευταία πρόταση μομφής τον Ιούλιο.

Αυτές οι τελευταίες προτάσεις θα σήμαιναν ότι η φον ντερ Λάιεν θα έπρεπε να επιστρέψει στο Κοινοβούλιο για να υπερασπιστεί τη θέση της ήδη από τον Οκτώβριο.

«Η ΕΕ είναι σήμερα πιο αδύναμη από ποτέ λόγω της επίμονης αδυναμίας της προέδρου της Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις πιο επείγουσες προκλήσεις», θα αναφέρουν οι Πατριώτες στην πρότασή τους, την οποία έλαβε το POLITICO.

Μεταξύ άλλων, κατηγορούν τη φον ντερ Λάιεν για έλλειψη διαφάνειας και λογοδοσίας και κατακρίνουν τις εμπορικές συμφωνίες με τον Μερκοσούρ και τις ΗΠΑ.

Η πρόταση της αριστερής ομάδας επικρίνει επίσης την εμπορική πολιτική της Επιτροπής, αλλά δίνει μεγαλύτερη έμφαση σε αυτό που αποκαλούν αδράνεια της εκτελεστικής εξουσίας της ΕΕ εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, σύμφωνα με το κείμενο που έλαβε επίσης το POLITICO.

Οι κοινοβουλευτικοί κανόνες ορίζουν ότι μια ομάδα μπορεί να υποβάλει πρόταση μομφής με 72 υπογραφές μόνο δύο μήνες μετά την προηγούμενη — διαφορετικά, χρειάζονται 144 ονόματα. Η τελευταία πρόταση υποβλήθηκε στις 10 Ιουλίου, πράγμα που σημαίνει ότι το νωρίτερο που οι ομάδες μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους με 72 υπογραφές είναι την Τετάρτη τα μεσάνυχτα.

«Το σχέδιο παραμένει να υποβληθεί το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Τόμας Σάνον, εκπρόσωπος της Αριστεράς.