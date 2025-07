Νέες πιέσεις Τραμπ σε Πούτιν: Προθεσμία 10-12 ημερών για συμφωνία στην Ουκρανία

Νέες πιέσεις ασκεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προς τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, μειώνοντας την προθεσμία των 50 ημερών για τη σύναψη συμφωνίας με την Ουκρανία και τον τερματισμό του πολέμου, σε 10 ή 12 ημέρες από σήμερα, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα, όπως αναμεταδίδει το BBC, ο Τραμπ, όταν ρωτήθηκε πιεστικά κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Βρετανό πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ποια ακριβώς είναι η νέα προθεσμία, δήλωσε ότι είναι πλέον «10 ή 12» ημέρες από σήμερα.

BREAKING: Trump:



I am going to reduce that 50 days that I gave to Putin to a lesser number. pic.twitter.com/bC9qF9vKsd