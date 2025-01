Νέες κυρώσεις από Βρετανία και ΗΠΑ σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες και στην σερβική NIS

Νέες κυρώσεις στις μεγάλες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Gazprom Neft και Surgutneftegaz, επέβαλε την Παρασκευή (10/1) η Βρετανία, σε μία κίνηση που συντονίστηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Επίσης, η σερβική βιομηχανία πετρελαίου NIS συμπεριλήφθηκε στη λίστα κυρώσεων που δημοσίευσε σήμερα (10 Ιανουαρίου) το υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω του μεριδίου ιδιοκτησίας της που ανήκει στη ρωσική εταιρεία Gazprom Neft. Στην εταιρεία NIS επιβλήθηκαν κυρώσεις λόγω του αποκαλούμενου «δευτερεύοντος κινδύνου», δηλαδή της σύνδεσής της με τη ρωσική Gazprom Neft.

«Τα έσοδα από το πετρέλαιο είναι η πηγή ζωής της πολεμικής οικονομίας του (Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ) Πούτιν. Η αντιμετώπιση των ρωσικών πετρελαϊκών εταιρειών θα στραγγίξει το πολεμικό ταμείο της Ρωσίας», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εξωτερικών, Ντέιβιντ Λάμι.

Η Βρετανία και οι δυτικοί σύμμαχοί της έχουν επίσης στοχοποιήσει τον λεγόμενο σκιώδη στόλο ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, λέγοντας ότι τα πλοία εμπορεύονται παράνομο ρωσικό πετρέλαιο που συμβάλλει στη χρηματοδότηση της πολεμικής προσπάθειας του Πούτιν.

Οι ναυτιλιακές κυρώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου περιορίζουν ή απαγορεύουν την κίνηση των πλοίων και την πρόσβαση σε ορισμένα βρετανικά λιμάνια.

Νωρίτερα την Παρασκευή (10/1), η κυβέρνηση Μπάιντεν επέβαλε την ευρύτερη δέσμη κυρώσεων που έχει επιβάλει μέχρι σήμερα με στόχο τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, σε μια προσπάθεια να δώσει στο Κίεβο και στην επερχόμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ μοχλό πίεσης για την επίτευξη συμφωνίας για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το Reuters, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην περικοπή των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο για τον πόλεμο που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και έχει προκαλέσει τον θάνατο ή τον τραυματισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχει μετατρέψει πόλεις σε ερείπια.

The US unveiled tough new sanctions targeting Russia’s oil trade, marking the most aggressive move yet. With Biden set to leave office in 10 days, these measures could disrupt Russian petroleum exports like never before. 💥🛢️ #Geopolitics #Sanctions #oott pic.twitter.com/Tfy1eaesvD