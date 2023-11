Νέες απειλές Ιράν κατά Ισραήλ - Σφιχτός εναγκαλισμός με Ερντογάν

Για «σκληρές συνέπειες», εάν δεν σταματήσει τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά των τρομοκρατών της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, απείλησε το Ισραήλ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν σε κοινή συνέντευξη του με τον Τούρκο ομόλογό του στην Άγκυρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί σύντομα τον Ερντογάν ο Ιρανός πρόεδρος Ιμπραχίμ Ραϊσί.

Στην πρώτη κοινή συνέντευξή τους, μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κλιμάκωσε την επιθετική ρητορική του κατά του Ισραήλ, συνεπικουρούμενο από την Τουρκία η οποία στο ίδιο μοτίβο έκανε λόγο για πιθανή εξάπλωση των συγκρούσεων, «καθώς ισχυρές ενδείξεις ότι άλλα ένοπλα στοιχεία στην περιοχή θα συμμετάσχουν στη σύγκρουση εάν δεν αλλάξουν οι συνθήκες».

Η ανακοίνωση επίσκεψης του προέδρου του Ιράν στην Τουρκία για να συζητηθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, επαναφέρει στην επικαιρότητα τις προσπάθειες που καταβάλλει ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να συσπειρώσει τον μουσουλμανικό κόσμο υπό την αιγίδα της Τουρκίας, αναβαθμίζοντας τον περιφερειακό ρόλο της, ενώ δίνει τη δυνατότητα στον Τούρκο πρόεδρο να αυτοπροβληθεί ως ειρηνοποιός.

Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Ερντογάν μετά το υπουργικό συμβούλιο μίλησε για τη δημιουργία ενός μηχανισμού ασφαλείας για την ειρήνευση στη Γάζα και σήμερα ο φιλοκυβερνητικός τουρκικός τύπος αναφέρει ότι η Άγκυρα προετοιμάζει το έδαφος για συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωση ομήρων.

Μια φόρμουλα παρόμοια με τη διαδικασία της Αστάνα, η οποία ξεκίνησε με την πρωτοβουλία της Άγκυρας και της Μόσχας για τον έλεγχο του πολέμου στη Συρία, όπως παρατηρεί και η Deutsche Welle.

