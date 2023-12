Νέα Υόρκη: Τέσσερις νεκροί από επίθεση με μαχαίρι

Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι στο Κουίνς της Νέας Υόρκης.

Όπως μεταδίδει το BBC, οι αστυνομικοί που εκλήθησαν στη γειτονιά Φαρ Ρόκαγουεϊ τα ξημερώματα της Κυριακής βρήκαν τα θύματα μέσα σε σπίτι το οποίο είχε πάρει φωτιά.

Ο ύποπτος μαχαίρωσε και δύο αστυνομικούς προτού δεχθεί τα πυρά ενός εκ των τραυματισθέντων οργάνων του νόμου. Ο δράστης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και εξέπνευσε.

At least 3 killed and 2 cops injured in Queens stabbing rampage, fire: sources https://t.co/WJiuJTCmDf pic.twitter.com/RFQlQI3k9h

H Πυροσβεστική που έφτασε στο σημείο βρήκε τις σορούς τριών ανθρώπων μέσα στο σπίτι. Ενός 11χρονου κοριτσιού, ενός 12χρονου αγοριού, μιας 44χρονης γυναίκας και ενός άνδρα περίπου 30 ετών. Μία ακόμα γυναίκα, 61 ετών, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όλα τα θύματα εξέπνευσαν από τα τραύματα που τους προκάλεσε με ένα κουζινομάχαιρο, που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος, από έναν 39χρονο ονόματι Κόρτνι Γκόρντον, ο οποίος είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για ενδοοικογενειακή βία στο Μπρονξ.

Four killed including two children, and two police officers injured after stabbing attack in Queens, New York https://t.co/fPKtTN0Dme