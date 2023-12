Γαλλία: Ένας νεκρός από επίθεση στο κέντρο του Παρισιού

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε όταν ένας δράστης επιτέθηκε σε περαστικούς στο κέντρο του Παρισιού, έγραψε το Σάββατο ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η αστυνομία μόλις συνέλαβε με γενναιότητα έναν δράστη που επιτέθηκε σε περαστικούς στο Παρίσι, πέριξ της Κε ντε Γκρενέλ. Ένας άνθρωπος πέθανε και ένας τραυματίστηκε, ο οποίος λαμβάνει τις πρώτες βοήθειες από την πυροσβεστική υπηρεσία του Παρισιού. Παράκληση να αποφύγετε την περιοχή», έγραψε ο υπουργός.

Ο δράστης σκότωσε επί τόπου με μαχαίρι έναν άνθρωπο και τραυμάτισε έναν άλλο το βράδυ του Σαββάτου στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού, ενώ φέρεται να φώναξε "Αλλάχ 'Ακμπαρ" πριν συλληφθεί, έγινε γνωστό από αστυνομική πηγή.

