Νέα Υόρκη: Στο επίκεντρο της προσφυγικής κρίσης το Μανχάταν - Εκατοντάδες άνθρωποι κοιμούνται στους δρόμους

Εκατοντάδες μετανάστες κοιμούνται έξω από το ξενοδοχείο Roosevelt του Μανχάταν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα - καθώς ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Έρικ Άνταμς δήλωσε ότι η κρίση «δεν έχει τελειώσει».

Πλήθη αιτούντων άσυλο, που προέρχονται από διάφορες χώρες της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής, παρατάχθηκαν στους δρόμους και κοιμήθηκαν σε χαρτόνια κατά τη διάρκεια της νύχτας, επειδή το ξενοδοχείο για τους μετανάστες έχει φτάσει στο 100% της χωρητικότητάς του.

New York enjoying their sanctuary city status.



93,000 immigrants have arrived in NYC since the spring.



«Θέλω μια καλύτερη ζωή», δήλωσε ένας μετανάστης στη DailyMail.

Ο τεράστιος αριθμός των μεταναστών που φθάνουν από τις νότιες πολιτείες συνεχίζει να αυξάνεται - ως αποτέλεσμα των πολιτικών που προκάλεσαν την υπερκάλυψη των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού από χιλιάδες αιτούντες άσυλο.

Η πόλη της Νέας Υόρκης στεγάζει επί του παρόντος περισσότερους από 56.000 μετανάστες σε περίπου 200 πρόχειρους χώρους - ενώ χιλιάδες άλλοι βρίσκονται στο σύστημα καταφυγίων της πόλης. Νέα λεωφορεία συνεχίζουν να καταφθάνουν κάθε εβδομάδα μεταφέροντας ανθρώπους από τα σύνορα.

Το ξενοδοχείο Roosevelt, το οποίο έκλεισε πριν από τρία χρόνια, είναι ένα από τα πολλά ξενοδοχεία που έχουν μετατραπεί σε κέντρα έκτακτης ανάγκης, καθώς η πόλη παλεύει με την εισροή μεταναστών.