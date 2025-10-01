Ν. Υόρκη: Σάλος με αξιωματούχους του ICE που επιτέθηκαν σε δημοσιογράφους

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, επέκρινε τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) που, όπως είπε, έσπρωξαν και τραυμάτισαν δημοσιογράφους σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης την Τρίτη. Πρόκειται για το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά βίαιων συγκρούσεων, καθώς αυξάνονται οι εντάσεις λόγω της πολιτικής καταστολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον των παράνομων μεταναστών στις ΗΠΑ.

Η Χότσουλ μοιράστηκε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X από έναν δημοσιογράφο της New York Daily News, το οποίο έδειχνε μασκοφόρους άνδρες να επιβιβάζονται σε ανελκυστήρα σε ομοσπονδιακό κτίριο στο κέντρο του Αρκετοί. Μάλιστα, ένας από τους άνδρες φαινόταν να φοράει σήμα της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE). Οι μασκοφόροι έσπρωξαν φωτογράφους κοντά στο ασανσέρ, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άτομα να πέσουν στο πάτωμα.

«Μασκοφόροι αξιωματούχοι της ICE έσπρωξαν και τραυμάτισαν δημοσιογράφους σήμερα στο Federal Plaza. Ένας δημοσιογράφος μεταφέρθηκε με φορείο», δήλωσε η Χότσουλ στο X. «Αυτή η κακοποίηση των νομοταγών μεταναστών και των δημοσιογράφων που μεταδίδουν τις ιστορίες τους πρέπει να σταματήσει. Τι στο καλό κάνουμε εδώ;»

Ο Τραμπ, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχει εντείνει την επιβολή των μεταναστευτικών νόμων σε πόλεις με δημοκρατική διοίκηση, όπως η Νέα Υόρκη, το Σικάγο, το Λος Άντζελες και η Ουάσινγκτον, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να απελάσει αριθμό-ρεκόρ μεταναστών χωρίς νόμιμο καθεστώς. Τους τελευταίους μήνες, η ICE υιοθέτησε μια στρατηγική σύλληψης μεταναστών που εμφανίζονται στο δικαστήριο για υποθέσεις μετανάστευσης, μια τακτική που, σύμφωνα με τους επικριτές, τιμωρεί άτομα που προσπαθούν να είναι νομοταγείς.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε ότι οι αξιωματικοί «περιτριγυρίστηκαν από ταραξίες και μέλη του Τύπου» κατά τη σύλληψη «ενός παράνομου αλλοδαπού από το Περού».

«Οι ταραξίες και οι πολιτικοί που ενθαρρύνουν τα άτομα να συμμετέχουν στις συλλήψεις δημιουργούν ενεργά εχθρικά περιβάλλοντα που θέτουν σε κίνδυνο τους αστυνομικούς, τους κρατούμενους και το κοινό», δήλωσε σε ανακοίνωσή της.

Οι αξιωματούχοι του Τραμπ κατηγόρησαν τους πολιτικούς που επικρίνουν την ICE ότι τροφοδοτούν το κλίμα εναντίον των αστυνομικών, ενισχύοντας αυτό το μήνυμα μετά από μια ένοπλη επίθεση σε εγκαταστάσεις της ICE στο Ντάλας, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο μετανάστες και ένας τρίτος τραυματίστηκε σοβαρά.

Η ICE απάλλαξε προσωρινά έναν αστυνομικό από τα καθήκοντά του την Παρασκευή, αφού καταγράφηκε σε βίντεο να σπρώχνει μια γυναίκα στο έδαφος σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης, αφού αυτή παρακάλεσε για την απελευθέρωση του συζύγου της. Το CBS News ανέφερε τη Δευτέρα ότι ο αστυνομικός είχε επιστρέψει στα καθήκοντά του. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Χότσουλ, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος, επέκρινε νωρίτερα την κυβέρνηση Τραμπ και το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τις περικοπές ύψους 187 εκατομμυρίων δολαρίων στη χρηματοδότηση της αντιτρομοκρατικής δράσης στη Νέα Υόρκη.

Ο Ζοράν Μαμντάνι, ο κορυφαίος υποψήφιος των Δημοκρατικών για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, επέκρινε τις βίαιες πράξεις που φέρεται να διέπραξαν αξιωματικοί της ICE στο δικαστήριο, που βρίσκεται στη Federal Plaza.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ή να κανονικοποιήσουμε αυτό που έχει πλέον γίνει ρουτίνα βίας στη Federal Plaza», είπε.

Στο περιστατικό της Τρίτης, ένας μάρτυρας του Reuters είπε ότι ένας δημοσιογράφος από το amNewYork, ένα τοπικό ειδησεογραφικό μέσο, ακολούθησε τους αξιωματικούς της ICE σε έναν ανελκυστήρα μετά τη σύλληψη μιας γυναίκας.

Αφού ένας αξιωματικός φώναξε να απομακρυνθεί ο δημοσιογράφος, άλλοι αξιωματικοί έσπρωξαν έναν βιντεολήπτη και έναν άλλο δημοσιογράφο στο έδαφος, είπε ο μάρτυρας του Reuters.